درة تطلب رأى الجمهور فى إطلالتها.. شاهد

شاركت الفنانة التونسية درة ذروق متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، عدة صور لها.

وظهرت درة بعدة مظاهر و إطلالات مختلفة فى الصور، و طلبت من الجمهور إبداء آرائهم حول إطلالتها.



يذكر أن آخر أعمال درة هي حكاية "غالية" ضمن حكايات مسلسل "أول السطر"، وهو اسم شخصية النجمة درة في العمل، والحكاية من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي ويشارك درة بطولتها كل من صلاح عبد الله وفرح يوسف ومراد مكرم، وإخراج شيرين عادل .



وبدأت درة تصوير فيلمها السينمائي الجديد "جدران"، من انتاج شركة للمنتج cinepro - ياسر صلاح وعثمان ابو لبن - وينتمي لنوعية أفلام الرعب، و قصة ياسر صلاح سيناريو وحوار أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمد بركة وتلعب فيه درة دور ليلى بطلة الفيلم ويشاركها البطولة كل من نيكولا معوض وأحمد بدير وفراس سعيد وهند عبد الحليم.



فيلم جدران هو التعامل الثالث لدرة مع الشركة المنتجة بعد مسلسل "صديق العمر" وفيلم "الكاهن" المتوقع عرضه في موسم الشتاء.



فيلم الكاهن بطولة درة وحسين فهمي وجمال سليمان ومحمود حميدة وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب ومن تأليف محمد ناير و إخراج عثمان أبو لبن.