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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

زاره بمنزله.. رئيس جامعة سوهاج يطمئن على طبيب بعد اعتداء مرافقي مريضة عليه

صدى البلد

زار الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، الطبيب الديب السيد محمد الديب طبيب بقسم الباطنة العامة بالمستشفى الجامعي، بمنزله بقرية بناويط التابعة لمركز المراغة، للاطمئنان علي حالته الصحية، بعد الاعتداء عليه من مرافقي مريضة، مما ادي الي اصابته بكسر في الساعد الايمن وعدد من الكدمات المتفرقة بالجسم.

 

وقال "الديب"، انه طبيب مقيم بقسم الباطنة “رجال” وعندما سمع استغاثه من زميلته بقسم الباطنة سيدات لانقاذ حالة مريضة، ذهب علي الفور للمساعدة في اجراء الانعاش القلبي الرئوي لها، ولكنه فوجئ بكسر زجاج الباب والتعدي عليه من مرافقي المريضة.

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رافق رئيس الجامعه خلال الزيارة الدكتور اسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، والدكتورة ايمان سلامة نائب مدير المستشفي الجامعي وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

سوهاج الديب رئيس جامعه طبيب

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