"وقفة تاريخية".. نوال الزغبي تشكر جمهور العراق بعد حفلها الأخير

نشرت الفنانة نوال الزغبي عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" عدة صور جديدة لها.

وظهرت نوال الزغبي في الصور خلال حفلها الأخير بالعراق، وعلقت قائلة:" ليلة من العمر ووقفة تاريخية مرسّخة بمسيرتي الفنية شكرا ⁧‫#العراق‬⁩ شكرا الجمهور العراقي الرائع فعلا انتم جمهور ⁧‫#عكس_الطبيعة‬⁩".



كليب عليه ابتسامة

كليب “عليه ابتسامة” للفنانة نوال الزغبي حقق مليون مشاهدة بعد 3 أيام من طرحه عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، إذ تم طرحه في 23 أغسطس الماضي.

وطرحت الفنانة نوال الزغبي أغنيتها الجديدة "عليه ابتسامة" باللهجة الخليجية عبر قناتها على موقع “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، وميكس وماسترينج محمد عصمت.

وروجت الفنانة نوال الزغبى لـ كليبها الجديد "عليه ابتسامة"، من خلال نشرها تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

كليب ارقص

وطرحت الفنانة نوال الزغبي -مؤخرًا- أحدث أعمالها الفنية “ارقص”، عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة على موقع "يوتيوب".

أغنية “ارقص” من غناء نوال الزغبي، كلمات: أحمد حسن رؤول، ألحان: ألفريد الأسعد، توزيع: روبير الأسعد.

كانت المغنية اللبنانية نوال الزغبي تعرضت لوعكة صحية أمس، نقلت على أثرها إلى المستشفى وتلقت العلاج اللازم قبل عودتها إلى الفندق الذي تقيم به في سوريا.