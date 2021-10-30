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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محمد بن سلمان يشكر الإمارات على دعم طلب السعودية استضافة إكسبو 2030

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان يشكر الإمارات

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالا هاتفيا بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.

أعرب الأمير محمد بن سلمان خلال الاتصال، عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن راشد على دعم الإمارات لطلب المملكة في استضافة إكسبو 2030، وما أبداه نائب رئيس دولة الإمارات في هذا الشأن مما يؤكد متانة الشراكة والتعاون بين البلدين.

وقدم ولي العهد السعودي التهنئة لنائب رئيس دولة الإمارات على ما يشهده إكسبو2020 من نجاح يعكس ما وصلت إليه دولة الإمارات من تطور وازدهار.

كما أعرب الأمير محمد بن سلمان عن الشكر والتقدير للشيخ محمد بن زايد على دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لطلب المملكة في استضافة إكسبو 2030، مقدماً التهنئة لولي عهد أبوظبي على ما يشهده إكسبو 2020 دبي من نجاح، متمنياً لدولة وشعب الإمارات المزيد من التقدم والنماء.

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كان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، نائب رئيس الإمارات، أعلن دعم بلاده استضافة السعودية لمعرض إكسبو 2030.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على تويتر "تقدمت المملكة اليوم بطلب استضافة إكسبو 2030.. نعلن من اليوم دعم طلب المملكة، ونعلن أيضا أن المعارف والخبرات التي اكتسبناها خلال 7سنوات من الإعداد لإكسبو 2020 ستكون متاحة للأشقاء".

وتابع بن راشد "آثار إكسبو ستمتد لسنوات ونجاح المملكة نجاح لكل المنطقة.. كل التوفيق لأخي محمد بن سلمان في هذا المشروع".

جاء ذلك بعدما تقدمت المملكة العربية السعودية بطلب رسمي إلى المكتب الدولي للمعارض BIE (الهيئة المنظمة لمعرض إكسبو الدولي) لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض تحت شعار "حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل" في الفترة من 1 أكتوبر 2030 إلى 1 أبريل 2031.

وقال الأمير محمد بن سلمان في خطاب إلى الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديميتري كركنتزس، إن هذا الترشح يُعد تحديًا مُهمًا ورمزيًا للمملكة العربية السعودية، معربًا عن ثقته بمقدرة المملكة والتزامها بإقامة نسخة تاريخية من معرض إكسبو الدولي بأعلى مراتب الابتكار، وتقديم تجربة عالمية غير مسبوقة في تاريخ تنظيم هذا المحفل العالمي.

وأضاف ولي العهد السعودي "نعتقد أن إتاحة الفرصة للبلدان التي تقدم العطاءات لأول مرة لتنظيم (معرض إكسبو العالمي) سيعزز الدور الموقّر للمكتب الدولي للمعارض كمنصة للتفاهم بين الثقافات والتبادل البشري، ويعكس الطبيعة المتغيرة لعالمنا المتطور".

وتابع "العالم اليوم يعيش في حقبة تغيير ويواجه حاجة غير مسبوقة لتكاتف الإنسانية في ظل تحديات التغير المناخي والثورة الصناعية الرابعة والعدالة الاجتماعية، وحتى الجائحة العالمية، وهو ما يُحتم على العالم العمل الجماعي لاستشراف المستقبل، والتصدي للتحديات وانتهاز الفرص الناتجة عن هذا التغيير باستخدام أفضل العقول والقدرات".

وأكمل الأمير محمد بن سلمان في خطابه "ستتزامن استضافتنا لمعرض إكسبو 2030 في الرياض مع عام نحتفل فيه بتتويج جهودنا الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

وأوضح أن معرض إكسبو 2030 سيُشكّل فرصة مميزة لمشاركة العالم دروسنا ونتائج جهودنا المرتبطة بهذا التحول غير المسبوق الذي أنتجته الرؤية، والتي تمثل إطارًا استراتيجيًا يهدف لتقليص اعتماد المملكة على النفط ودفع التنوع الاقتصادي وتطوير قطاعات الخدمات العامة كالصحة والتعليم والبنية التحتية والترفيه والسياحة.

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