التعليم العالي تكرم الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية المتميزة في النشر الدولي.. اليوم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تكريم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية المتميزة في النشر الدولي، وذلك اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة والنصف (10.30) .

وكان قد تفقد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفقة اللواء محمد أمين نصر مستشار السيد رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، ود. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ظهر اليوم السبت، المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة؛ للاطمئنان على التجهيزات الخاصة بالمبنى الجنوبي للمعهد.

وخلال الزيارة، استمع الوزير لشرح تفصيلي حول سير التجهيزات النهائية الجارية بالمعهد القومي للأورام، موجهًا بضرورة الالتزام بالجدول الزمني الذي تم إعداده مسبقًا، لتقديم إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر.

وتفقد د. عبدالغفار وحدات الرعاية المركزة وأدوار الإقامة وقسم العلاج الكيميائي للأطفال، والعديد من المكاتب الإدارية.

وجه الوزير باستكمال تجهيز المعهد بالأجهزة الحديثة، وفقًا لأحدث المواصفات العالمية، كما وجه بسرعة الاستعداد لتشغيل المبنى بكامل طاقته الاستيعابية فى أسرع وقت ممكن، حتى يمارس المعهد دوره القومى المأمول في خدمة المواطنين.