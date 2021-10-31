حذفت الفيديو .. انتقادات لـ عمرو دياب بسبب فلتر مع موديل لبنانية

نشرت الموديل اللبنانية تيارا واهب عبر خاصية ستورى على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام فيديو لها مع الهضبة عمرو دياب لا يتعدى مدته ال 5 ثوانى .

ولقى الفيديو سخرية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الفلتر التى استخدمته الموديل في الفيديو ؛ وهو ما جعلها تحذف الاستورى بعدها بدقائق.

وأثار الفنان عمرو دياب الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعى “ إنستجرام ” بعد نشرها صورة له مع فتاة .

وعلق عمرو دياب على الصورة قائلا “ #اتقل_وراضي ”.

يذكر أن أحيا الميجا ستار عمرو دياب حفل خاص بالتجمع الخامس، وقدم الهضبة خلال الحفل العديد من أغانيه منها "يا أنا يا لأ"، و"بتهزر" و"يتعلموا" و"دا لو اتساب" و"محسود" و"عايز أعمل زيك و"وأنا معاك" و"يا أجمل عيون"، بجانب عدد من أغنياته القديمة.

وكان عمرو دياب أحيا حفلا غنائيا، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة وشهد الحفل حضور عدد كبير من النجوم والجمهور.

ويعد حفل الهضبة هو الثالث له في مهرجان الجونة منذ انطلاقه، وأحيا في الدورة الثالثة حفلا نظمته إحدى الشركات الراعية، والعام الماضي أحيا حفل ختام الدورة الرابعة للمهرجان.

كما أحيا الهضبة منذ أيام حفلا كبيرا في مدينة العقبة بالأردن وسط حضور جماهيري كبير.