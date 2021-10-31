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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علي جمعة: بدء السلام سنة ورده واجب

علي جمعة: بدأ السلام
علي جمعة: بدأ السلام سنة ورده واجب

 

قال علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إن هناك آداب لرسول الله في أمور حياته ومنها بدء السلام أثناء الإقبال على أحد، لأنه سنة ورده واجب، كذلك يجب علينا ترديد الآذان عند سماعه.

وأضاف جمعة خلال برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" إن من آداب الرسول أيضاً هي تناول الطعام باليد اليمنى، وأن نأكل من أمامنا، كما أكد جمعة على أهمية النظافة الشخصية وأن الرسول كان دائماً يؤكد على أن الله يحب النظافة.

وذكر جمعة أن 95% من أحاديث النبي تحدثت عن الأخلاق والمعاملات، ولكن المسلمون انشغلوا بالـ 5% المفروضة وتركوا الـ 95% الأغلب والتي تتحدث عن الأخلاق والمعاملات.

وأشار إلى أن القرآن الكريم، به 300 آية تتحدث عن الشريعة، من 6236 آية إجمالي عدد آيات القرآن الكريم.

واستشهد علي جمعة، بحديث إكرام الضيف فيقول النبي "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه" وحديث النبي "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره" وحديث النبي عن الرفق فيقول "يا عائشة إن الرفق ما كان في شئ إلا زانه وما نزع من شئ إلا شانه" وحديث النبي عن الرحمة “الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء”.

رسول الله آداب الرسول علي جمعة ترديد الاذان الرسول النظافة

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