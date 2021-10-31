خبير بيئي: 260 مليون شخص بالعالم سيتركون أوطانهم بسبب التغيرات المناخية

قال الدكتور مصطفي كامل مدير مركز التدريب الخاص باتفاقية بازل- (اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها)-، إنه لا بد من الاتفاق بصورة جدية بين دول العالم؛ لمواجهة التغيرات المناخية.

وتابع مصطفي كامل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" الدول الصناعية الكبري تحاول تعويض ما لحق بها من خسائر خلال فترة كورونا".

وأوضح مصطفي كامل:" حرائق الغابات والفيضانات تحدث بسبب التغيرات المناخية، لافتا إلي أن هناك 260 مليون شخص علي مستوي العالم سيتركون أوطانهم بسبب التغيرات المناخية.

وأكمل مصطفي كامل:" الدول الصناعية الكبري لا تهتم بالكوارث البيئية التي تحدث بسبب الانبعاثات الخطرة".

وأشار إلي أنه إذا زادت درجة حرارة الكوكب عن 1.5 درجة سيحدث دمار هائل جدا، مؤكدا أن كل دول العالم ستتأثر بالتغيرات المناخية.