أحمد موسي: قمة جلاسجو الفرصة الأخيرة لمواجهة تغير المناخ

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أكثر من 190 دولة ستشارك غدا في قمة المناخ التي تستضيفها جلاسجو؛ حيث وصل الرئيس السيسي مساء اليوم إليها، للمشاركة في هذه القمة العالمية، مؤكدًا أن هذه القمة ربما تُمثل الفرصة الأخيرة لمواجهة تغير المناخ.

وتابع موسي خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدي البلد"،:" كل دول العالم متأثرة من الثورة الصناعية الكبري والتي تسببت في فيضانات وكوارث طبيعية في أغلب الدول.

وأكد أحمد موسي:"على العالم أن يواجه الأزمات المقبلة، ومواجهة التغير المناخي، وهذا هو التحدي".

وأكمل أحمد موسي:" الكوكب مش ناقص كفاية علينا كورونا، متابعا:" تغير المناخ والاحتباس الحراري يتسبب في حرائق عاتية في مناطق مختلفة في العالم".