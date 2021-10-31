قريبا في مصر.. دواء يقضي علي كورونا خلال 4 أيام.. أسعار وتفاصيل

قال الدكتور أشرف عبادة رئيس قسم الكيمياء الصيدلية بالجامعة الألمانية ، إن فيروس كورونا ظهر في العالم فجأة ولكن مصر كانت حريصة على التعامل معه وقامت بتوفير جميع أنواع اللقاحات للوقاية من الإصابة به .

واضاف اشرف عبادة خلال مداخلة هاتفية في برنامج" حضرة المواطن " المذاع علي قناة " الحدث اليوم " ، أن مصر سيصل لها قريبا أدوية تقضي علي فيروس كورونا في أيام معدودة تبدأ من 4 إلي 5 أيام وتأخذ هذه الأدوية عن طريق الفم .

وأوضح أشرف عبادة ، إن هذا الدواء تم تسجيله في الولايات المتحدة وفي مصر ، لافتا إلي أن هذا الدواء سيتوفر في مصر خلال اشهر وسعره في أمريكا 700 دولار وفي مصر 10 آلاف جنيه تقريبا .