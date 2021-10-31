وزيرة البيئة: الدول المتقدمة مطالبة بزيادة التمويل لتخفيف آثار تغير المناخ

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الدول المتقدمة يجب أن ترفع طموحها في تمويل جهود تقليل الانبعاثات، مقابل رفع الدول النامية طموحها، موضحةً: «مينفعشض واحد يطلب نعمل إجراءات معينة وهو مش بيوفر التمويل اللي هيساعدنا في تنفيذ الخطوات».

وأضافت ياسمين فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة مقدمة برنامج «90 دقيقة» عبر شاشة المحور، أن مصر ضخت تمويلات داخلية منذ اتفاق باريس للتخفيف من آثار تغير المناخ، على غرار مبادرة تحويل المركبات إلى الغاز الطبيعي، وهي مبادرة وطنية يمولها البنك المركزي ووزارة المالية دون تمويل خارجي.

وتابعت ياسمين فؤاد، أن إجراءات الحماية التي تنفذها وزاري الري على الشواطئ تأتي في إطار تقليل أثار تغير المناخ، حتى لا يؤثر ارتفاع منسوب سطح البحر على المدن: «جهود مصر في هذا الإطار واضحة للعالم كله، ولأول مرة في قمة المناخ سيكون لدينا جناح مصري نعرض فيه المشروعات القومية، سواء في مجال تخفيف أثار تغير المناخ على غرار مشروعات النقل والطاقة المتجددة والصرف الصحي أو الوثيقة المصرية التي تروج لاستضافة مصر للقمة القادمة».

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن العالم يرى دور مصر الفعال في المجموعة الأفريقية والمجموعة العربية وفي مجموعة المتوسطة: «استضفنا المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط لوزراء البيئة وأصدرنا إعلانا عن تغير المناخ، وترأسنا مجلس وزراء البيئة العرب لمدة عام كامل».