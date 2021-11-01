الونج المثالي.. أحمد عيد عبد الملك يعلق علي أداء أحمد سيد زيزو

علق أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، علي أداء اللاعب أحمد سيد زيزو في مباراة الزمالك مع طلائع الجيش، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

وكتب أحمد عيد عبد الملك في تويتة له: “احمد سيد زيزو اهم لاعب حالياً في مكانه في مصر وبالنسبالي الونج المثالي و اهم لاعب في مكانه بردو بيلعب داخل قارة افريقيا ربنا يحميك يا ابني”.

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لـ أحمد عيد عبد الملك عن اداء أحمد سيد زيزو، كالاتي:

“تحليلك راقي يا كابتن بأمانه شكرا ليك - اهم لاعب في الفرقة - ربنا يحفظه يارب”.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الفوز على طلائع الجيش بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بينهما بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي الزمالك من أجل إحراز هدف التقدم مبكراً والسيطرة على المباراة ولكن تمكن لاعبو طلائع الجيش من التصدي لكافة الهجمات .

وأهدر أشرف بن شرقي فرصة تقدم الزمالك في الدقيقة الرابعة من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن تمكن محمد بسام من التصدي لها.



وشهدت الدقيقة الـ١٠ توقف المباراة بسبب سقوط جون أنتوي ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.

وتمكن أحمد سيد زيزو، من إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة الـ 15 من خلال ركلة جزاء. عقب عرقلة عمر السعيد داخل منطقة الجزاء ليعلن تقدم القلعة البيضاء.

وشهدت الدقيقة الـ 23 تصويبه صاروخيه من ميدو جابر ولكن تمكن محمد أبو جبل حارس الزمالك من التصدي لها والحفاظ على شباكه.

وشهدت الدقيقة 34 توقف المباراة مرة آخري عقب سقوط جون أنطوي لاعب طلائع الجيش مجدداً ونزول الطاقة الطبي لإسعافه ليلجأ عبد الحميد بسيوني لإجراء أول تبديل إضراري ونزل أحمد عبد الرحمن.



وتمكن عمر السعيد من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 63 بعد تمريرة طويلة من منتصف الملعب عن طريق طارق حامد ليستلمها أحمد سيد زيزو على صدره ويقوم بتمريرها على الطائر لعمر السعيد الذي حولها براسة مباشرة لترتطم الكرة في العارضة وتسكن الشباك.



وبهذه النتيجة تواجد الزمالك في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط.