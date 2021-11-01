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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على أنغام روبي.. ليلي علوي لـ جمهورها: "أنتم في حته تانية عندي"

الفنانة ليلي علوي
الفنانة ليلي علوي

نشرت الفنانة ليلي علوي فيديو جديد لها علي أنغام أغنية “حتة تانية” للفنانة روبي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهرت ليلي علوي في الفيديو مرتدية جيبة قصيرة باللون الفضي، مع بلوزة كات باللون الأبيض، تاركة خصلات شعرها الطويلة منسدلة علي أكتافها، مع لوك ميك أب رقيق.

 

وعلقت ليلي علوي علي الفيديو، كاتبة: “لكل الليلاوية وجمهوري اللي بحبه.. انتم في حته تانيه عندي".

 

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لـ ليلي علوي علي الفيديو، كالاتي:

“عسل - الناس اللي بتحب الحياة - قمر - الحب والتقدير والاحترام لكي من العراق نحبكي كثيرا”.

 

جدير بالذكر انه تشارك ليلي علوي في فيلم “200 جنيه”، والذي ينتمي إلى نوعية البطولة الجماعية، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي حول مبلغ 200 جنيه، تنتقل من شخص لآخر من مختلف الطبقات الاجتماعية والأماكن السكنية في 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدي والتراجيدي، ولكل قصة بطل جديد، ليظهر الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم بشخصياتهم المختلفة.

 

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"200 جنيه" من بطولة أحمد رزق، نيللي كريم، هاني رمزي، إسعاد يونس، عمرو عبد الجليل، محمد فراج، مي سليم، طارق عبد العزيز، دينا فؤاد، ملك قورة، أحمد السعدني، محمود حافظ، نهي صالح، وعدد من ضيوف الشرف ومنهم الفنان آسر ياسين، ومن تاليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.
 

يظهر الفنان أحمد رزق في ثوب مدرس ملتزم يعاني من بعض ضغوطات الحياة اليومية، فيما تظهر الفنانة نيللي كريم في دور راقصة خلال أحدث الفيلم، ويجسد الفنان هاني رمزي شخصية عامل في محطة بنزين يمر بالعديد من الأزمات، ويظهر الفنان أحمد السعدني خلال أحداث الفيلم في ثوب ابن الفنانة إسعاد يونس، والذي يسرق الـ 200 جنيه محور أحداث العمل من والدته.
 

 ويشهد الفيلم عودة بعض النجوم للسينما مرة أخرى؛ أبرزهم الفنان هاني رمزي، والذي يعود بعد فترة غياب دامت لـ 3 سنوات، بعدما قدم آخر أعماله فيلم "قسطي بيوجعني"، في حين أعاد الفنان أحمد السعدني بعدما قدم فيلم "ليلة هنا وسرور" والذي عرض في 2018.

 

الفنانة ليلى علوى ليلى علوي أغنية “حتة تانية” روبي فيلم “200 جنيه”

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