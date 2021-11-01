الطقس غدا| استقرار الأحوال الجوية ولا فرص لسقوط أمطار

تشهد الأحوال الجوية، خلال الطقس غدا؛ الثلاثاء، استقرارا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، وسط انعدام فرص سقوط الأمطار تمام على كافة المحافظات.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس غدا، سوف يشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يكون الطقس غدا، ليلا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره على كافة الأنحاء.

وحول الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس غدا، سوف تنعدم فرص سقوط الأمطار على البلاد، ويكون هناك نشاط فقط للشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

يصاحب ذلك، خلال الطقس غدا، نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى 28 للعظمى والصغرى 19

السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 20

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 23

شمال الصعيد 31 للعظمى والصغرى 19

جنوب الصعيد 37 للعظمى والصغرى 21

