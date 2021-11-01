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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وكيل البرلمان يكشف تفاصيل قانون المرور الجديد.. فيديو

المستشار أحمد سعد
المستشار أحمد سعد

قال المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب إن أبرز التعديلات التي تمت على مشروع قانون المرور، أولا استحداث رخصة قيادة دراجة آلية خفيفة، حيث ظهرت بعض المركبات الجديدة مثل الاسكوتر بموتور وبعض المركبات الخفيفة التي أصبحت في تطور سريع.

ووجه سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، الشكر لوزارة الداخلية التي تقدمت بقانون المرور الذي أقره المجلس، إذ أنه مواكب للتطورات العالمية فيما يخص المركبات الآلية الخفيفة: "نتحدث هنا عن الدراجة الآلية الخفيفة، لا الدراجات النارية والتوك توك وغيرها، لأن هذه المركبات لم تدخل في التعديلات التي أقرها المجلس".

وتابع وكيل مجلس النواب، أنه جرى خفض سن التراخيص لـ16 سنة بدلًا من 18 سنة، وذلك فيما يتعلق بالدراجات الآلية الخفيفة فقط: "تعديلات القانون المرور الجديدة سيكون لها نتائج جيدة في سيولة الحركة المرورية".

وأشار لى أن هناك دول لها تجارب مع هذا النوع من المركبات ولا تمنح التراخيص للأطفال دون 16 سنة: "لسنا أول دولة نتعامل مع هذا الأمر، فقد تعامل مع هذا الملف فرنسا وألمانيا وعدد من دول العالم".

وأوضح، ان قانون الطفل لم يكن يسمح للأطفال بقيادة الدراجات الآلية الخفيفة، لكن التعديلات سمحت للأطفال بداية من 16 عاما بقيادة الدراجات الخفيفة، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستضع المواصفات الخاصة بالسرعة وغيرها من الأمور، وبالتالي فإنه لن يتم الترخيص لأي مركبة آلية خفيفة.

وحول الملصق الإلكتروني، أكد أن الالتزام في القانون يكون على قائد المركبات بوضع الملصق وعدم إتلافه وطمسه: "أحيانا يقود المركبة شخص غير المالك، وبالتالي فإن التدبير الموجود هو سحب رخصة قائد المركب، لكن في ضوء الالتزام على المالك فسيتم سحب ترخيص المالك بدلًا من قائد المركبة".
 

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