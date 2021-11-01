صناعة النواب تثمن خطوات الدولة لتحقيق النمو الصناعي السريع

قال النائب شحاتة أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن خطوات الدولة المصرية لتحقيق االنمو الصناعي السريع، خطوات مقدرة ومحمودة، مشيرا إلى أنها تسير بخطى متسارعة على أسس مدروسة من شأنها دفع عجلة التنمية في البلاد.



وأضاف ابو زيد في تصريحاته لـ" صدى البلد" أن إنشاء مجمعات صناعية متنوعة ومتشابكة ومتكاملة، يأتي في اطار رؤية الدولة باهميتها في تعميق الصناعة وجذب الاسثتمارات فضلا عن كونها أحد المرتكزات الرئيسية لدعم التصنيع المحلي.



وأشار أمين سر صناعة البرلمان، أن انتشار المجمعات الصناعية في محافظات مصر المختلفة، يضمن توفير عمل لأبناء كل هذه المحافظات، مطالبا بضرورة مراعاة واعادة النظر في الاسس الذي على أساسها يتم اختيار المناطق التي تُنشأ فيها.

تبنت الدولة المصرية خططاً شاملة ونهجاً استراتيجياً لخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي في مختلف المحافظات، وذلك من خلال إنشاء مجمعات صناعية متنوعة ومتشابكة ومتكاملة، باعتبارها أحد المرتكزات الرئيسية لدعم رؤية الدولة الهادفة لتعميق التصنيع المحلي وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف الصناعات، فضلاً عن تلبية احتياجات السوق المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل، كما حرصت الدولة على تقديم حزمة من التسهيلات والحوافز التشجيعية لتهيئة المناخ المناسب أمام المستثمرين للحصول على وحدات صناعية متطورة وتتوافر بها كافة المقومات.



وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على المجمعات الصناعية ودورها الفاعل في تحقيق التكامل الصناعي ودعم استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي.



واستعرض التقرير نظرة عامة على المجمعات الصناعية، موضحاً أن المجمع الصناعي أشبه بمدينة صناعية، لكن على مساحة أصغر، ويوجد به وحدات صناعية متكاملة مرفقة بالكهرباء ومياه وصرف صحي وشبكة طرق داخلية، ويستهدف عدة صناعات أبرزها الصناعات البلاستيكية والصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج وصناعة الأثاث.

