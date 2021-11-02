ابنة رجاء الجداوي تستعيد ذكرى للراحلة خلال احتفالها بـ الهالوين | صورة

نشرت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، صورة من الذكريات لها، عبر خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت أميرة مختار على صورة رجاء الجداوي: "مامي الله يرحمها اللي كانت بتفرَّغ قرع العسل وبتنحت فيه الأشكال، الله يرحمك يا مامي، أنتِ وبابي حبيبي، ويصبرنا على فراقكم".



وفي سياق مختلف، سبق أن كشفت أميرة مختار نجلة رجاء الجداوي، عن أن الفستان الذي ارتدته حفل تكريمها في بالرياض، وكان لون أخضر مثل علم للسعودية؛ كان لوالدتها الراحلة، والتي سبق أن ارتدته خلال حياتها.

وأضافت أميرة مختار خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع على قناة "دي أم سي"، أنها عندما ارتدت الفستان؛ انقسم الناس إلى فريقين، ولكن أسعدني رأي، قال صاحبه إن: الفستان كان على رجاء أحلى.. مسترسلة: أنا لم أرتده لوضع مقارنة فيما بيننا.