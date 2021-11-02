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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي يتلقى تقريراً حول فوز مدينة دمياط بجائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2021

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريراً مقدماً من د. غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية، حول فوز مدينة "دمياط" بجائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2021.

وأشار التقرير إلى أن  فوز مدينة دمياط بهذه الجائزة يأتى نتيجة لتقدمها فى تطوير مخطط المدينة التعليمية، فضلاً عن الاستخدام الأمثل للموارد، وإظهار أفضل الممارسات في نطاق مشروع مدينة التعلم التي يمكن أن تتبناها المدن. 
وأوضح التقرير أن الجائزة تمنح بناء على عدة معايير يجب أن تتخذها المدن الأعضاء في شبكة اليونسكو لمدن التعلم من أجل تهيئة بيئة سليمة وصحية، من أهمها: تعزيز التربية الصحية للأطفال والشباب في المدارس، وتوفير دورات تدريبية للمعلمين في مجال الصحة، إضافة إلى إقامة أنشطة التربية الصحية للأسر وقيام العاملين في مجال الصحة بزيارات منزلية لتوعية المواطنين بأساليب الحياة الصحية، فضلاً عن تنظيم دورات تدريبية وورش عمل بشأن الصحة لتأهيل النساء كراعيات للصحة العامة، وكذا إدراج أنشطة التعلم التي تتضمن مسائل إعادة التصنيع في الفعاليات التي تقيمها مدن التعلم، واستخدامها لتوعية المواطنين بحماية البيئة.

ولفت التقرير إلى أن اختيار مدينة دمياط يأتي ضمن عشر مدن حول العالم تم اختيارهم من قبل معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، وذلك من خلال لجنة تحكيم دولية مستقلة، وقد ضمت قائمة المدن الفائزة؛ "مدينة الوكرة بقطر، وبلفاست بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وكليرمون -فيران بفرنسا"، ودبلن بأيرلندا، وهويوتزينغو بالمكسيك، والجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية، وأوسان بجمهورية كوريا، وشنغهاى بجمهورية الصين الشعبية، وويندهام بأستراليا".

وتجدر الإشارة إلى أنه بهذا الفوز يكون قد انضم إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم ثلاث مدن مصرية هى، (مدينة الجيزة عام 2017، مدينة أسوان منذ عام 2019، ومدينة دمياط عام 2021).

جدير بالذكر  أن الهدف من جائزة اليونسكو لمدن التعلم هو خلق مجتمع تعليمي بكل عناصره ليصبح كل شخص مصدرًا للتعلم والمعرفة، فضلاً عن زيادة الوعي بوجود مجموعة كبيرة متنوعة من فرص التعلم في جميع المناطق، إضافة إلى تشجيع تطوير ثقافة التعلم مدى الحياة في المدينة، وكذا إبراز الممارسات الجيدة في تعزيز جودة التعليم وفرص التعلم مدى الحياة على المستوى المحلي.
كما تقوم منظمة اليونسكو بمخاطبة اللجان الوطنية في الـ 193 دولة عضو بالمنظمة الدولية كل عام لترشيح ثلاث مدن بحد أقصى للانضمام لشبكة المدن التعليمية لليونسكو، على أن يتم بعد ذلك ترشيح مدينتين عن كل دولة كل عامين للفوز بالجائزة.

وزير التعليم العالي وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو للجنة الوطنية

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