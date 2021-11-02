حملات مكبرة لمنع البناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية للمرور علي الأراضى الزراعية وخاصة الأراضي المجاورة للمناطق السكنية وإيقاف أي محاولات للبناء العشوائي بدون تراخيص قانونية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات في المهد و تطبيق القانون على المخالفين.

اضاف المحافظ أنه قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر إبراهيم و رئيس القسم الهندسي والمشرفين ومدير حماية الأراضي بالوحدة بحملة إزالة لسملات وأعمدة بعزبة الجندي التابعة لقرية منية سنتا علي مساحة 100متر.

وقامت الوحدة المحلية بالزوامل بحملة إزالة فورية لأعمال بناء مخالف عبارة عن قواعد خرسانية وفك الشدة الخشبيه على مساحة 120متر بعزبة الأشرم التابعة لقرية الزوامل ولم يتم استكمال إجراءات التصالح وتمت الإزالة كليا وإزالة القواعد ورفع الحديد من الخرسانات نهائياً واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالمحمدية والقسم الهندسي بالوحدة بالتصدي لحالة تعدى بالبناء المخالف على الأرض الزراعية فى المهد بقرية المحمدية بالطوب الدبش على مساحة ٥ قيراط وتمت الازالة كلياً حتى منسوب سطح الأرض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق والقسم الهندسي وحماية الأراضي بالصالحية الجديدة بإزالة عدد 5 حالات مباني بالطوب الدبش الأبيض علي مساحة (( 10سهم - 3 قيراط )) وتم تسليم الأرض للزراعة للمحافظة عليها من أي تعديات أخري وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.