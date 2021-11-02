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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ المنوفية يكرم اللواء علاء رشاد لتوليه مهام منصبه سكرتيراً عاماً لمحافظة القاهرة

صدى البلد

 
كرم اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اللواء علاء رشاد سكرتير عام محافظة المنوفية لتوليه منصب سكرتيراً عاماً لمحافظة القاهرة ، تقديرا لما قدمه من جهد وعطاء خلال مسيرة عمله بالمحافظة وجهوده المضنية  في خدمة أبناء محافظة المنوفية.


حيث قدم محافظ المنوفية خالص شكره وتقديره للواء علاء رشاد ، مشيدا بمستوى أدائه المتميز فى تطوير منظومة العمل داخل الجهاز الإدارى للمحافظة ورفع شأنها، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في مهام منصبه الجديد، ومؤكداً على أن تكريم المخلصين لهو حق أصيل للاحتفاء بهم و للإعتراف بعطائهم في التفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد.


 وقد أعرب اللواء علاء رشاد عن سعادته وامتنانه بهذا التكريم وعن الدعم الكامل الذي لمسه من محافظ المنوفية فى إتخاذ القرارات الجادة والجريئة للنهوض بكافة المشروعات بأرجاء المحافظة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، مضيفاً أنه سعد بالعمل وسط كوكبة من القيادات التنفيذية.


كما هنأ محافظ المنوفية اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة لترقيته إلى سكرتير عام المحافظة لمواصلة مسيرة العمل والتنمية بالمحافظة ، هذا وقد أهدي محافظ المنوفية شهادة تقدير ودرع المحافظة للواء علاء رشاد تقديراً لمجهوداته خلال مسيرة عمله .


من الجدير بالذكر ، أنه قد أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قراراً بنقل اللواء علاء رشاد للعمل سكرتيراً عاماً لمحافظة القاهرة ، وتصعيد اللواء عماد يوسف سكرتيراً عاماً لمحافظة المنوفية وذلك ضمن حركة محليات محدودة بوزارة التنمية المحلية .

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