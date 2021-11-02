أستاذ جراحة عظام يكشف تأثير الكعب العالي على السيدات

الكعب العالى يؤثر بشكل سلبى على فقرات الظهر و يسبب الآم فى الركبة.

قال الاستاذ خالد عمارة، إن استاذ جراحة العظام طب عين شمس إنه لا يمكن تصديق الدراسة التى تؤكد بأن الكعب العالى يعزز من قدم المرأة بسبب وجود عوامل كثيرة متداخلة فى هذا الموضوع .

وأضاف عمارة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع على قناة "mbcمصر"،أن استنتاج تلك الدراسة به عدة عوامل مختلفة، ولا يمكن اثبات صحته بسبب وجود سيدات يختلفون فى الوزن و منهم من يمارسون الرياضة، و البعض الآخر لا يمارس .

و أوضح أستاذ جراحة العظام طب عين شمس،أن الحذاء الذى يصل طوله إلى ه سم مناسب للسيدات اللاتى يمارسن الرياضة.



وأكد أن الكعب العالى يؤثر بشكل سلبى على فقرات الظهر و يسبب الآم فى الركبة.



و تابع: هناك تمارين للجزع و التى تتكون من عضلات البطن و الظهر و العضلات الجانبية الامامية و الخلفية و لابد من الاهتمام بها لمن يرتدون الكعب العالي".