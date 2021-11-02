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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تسمم 70 شخصا في أحد مطاعم السعودية.. وقرار حاسم من السلطات

السعودية
السعودية

اتخذت الجهات الرقابية في محافظة صبيا السعودية، اليوم الثلاثاء، قرارا حاسما تجاه أحد المطاعم بعد واقعة تسمم جماعي.

وأفادت قناة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، بأن محافظة صبيا السعودية قررت إغلاق مطعم للوجبات الجاهزة تسبب في إصابة ما يزيد عن 70 شخصا بحالة تسمم، وقررت فتح تحقيق عاجل في أسباب الواقعة.

وبدأت السلطات السعودية في عملية أخذ عينات من المصابين والعاملين في المطعم والمواد الغذائية، من أجل فتح تحقيق موسع وعاجل، كما تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى صبيا العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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ونوهت السلطات السعودية إلى أنها قررت إغلاق المطعم، في البداية، وبعدها تقرر إجراء عقوبات أخرى بناء على التحقيق الذي يتم إجراؤه، حاليا.

ومن المحتمل وصول الغرامة المالية على المطعم إلى 70 ألف ريال، كما ينص القانون.

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