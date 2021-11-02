عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اكسدة البشرة تحدث في سن مبكر

دينا أبو السعود توضح كيفية الاعتناء بالبشرة.. فيديو

دينا ابو السعود
دينا ابو السعود

خصص برنامج "ست الستات" المذاع على قناة "صدي البلد" تقديم الإعلامية دينا رامز، فقرة خاصة للحديث عن العناية بالبشرة، وأهمية استخدام كريم بينكي.


وقالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إنه يمكن استخدام كريم به مضادة للأكسدة للاعتناء بالبشرة .


وأضافت دينا أبو السعود، خلال حوارها ببرنامج " ست الستات" المذاع على قناة " صدي البلد" تقديم الإعلامية دينا رامز، أن أكسدة البشرة تحدث فى سن مبكر .


و أوضحت دينا أبو السعود خبيرة التجميل  ،أن جميع منتجات بينكى مرخصة من وزارة الصحة، وبها نوعًا من الصابون الطبي يسمى بـ "بينكي"، ويوجد منه لجميع أنواع البشرة بمختلف المكونات حسب كل بشرة.

 

ولفتت دينا أبو السعود إلى، أن كريم بينكي مفيد للبشرة، ويعمل على تفتيحها وترطيبها  سواء الوجه أو الجسم، مشيرة إلى  أن كريم بينكي غني بالفيتامينات والتوت البري والشاي الأخضر.


وأشارت دينا أبو السعود إلى،أن البشرة إذا كانت جافة فكريم بينكي يقوم بـ ترطيبها، ويعطى نتيجة هائلة للبشرة الدهنية.

العناية بالبشرة فيتامينات وزارة الصحة انواع البشرة الإعلامية دينا رامز كريم بينكي دينا أبو السعود خبيرة التجميل الدكتورة دينا أبو السعود

ترشيحاتنا

هل قراءة سورة البقرة يوميا تبطل العين والسحر والحسد ؟ حصن نفسك في دقائق

الكويت.. قرار عاجل من وزير الدفاع بشأن تجنيد الفتيات في الجيش

فضحت فيسبوك.. المرأة الحديدية تطالب برحيل مارك زوكربيرغ عن الإدارة

وزير خارجية لبنان يكشف عن وساطة دولة عربية لحل الأزمة مع السعودية

صاحبة مبادرة تعدد الزوجات تعرض على زوجها عروسة فى عيد ميلاده.. شاهد

2.9مليار دولار صادرات مصر من مواد البناء لـ10 دول خلال 9 أشهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة شرف.. مفاجأة في جريمة الساطور بالإسماعيلية: علاقة آثمة مع شقيقة وزوجة الجاني

زوجتي لا تعاشرني إلا بـ 50 جنيهاً.. رد صادم من مبروك عطية

قرارات حكومية عاجلة بشأن كورونا

تعددت الروايات... شهود عيان يروون تفاصيل جديدة في حادث ذبح قتيل الإسماعيلية

إشاعة.. مصدر ينفي إسناد حقيبة الصحة للواء عاطف إمام

تفريغ كاميرات حادث ذبح شخص بوسط مدينة الإسماعيلية

قرار عاجل.. التصريح بدفن جثمان المجني عليه في واقعة الذبح بالإسماعيلية

حالة طوارئ.. الصين تدعو مواطنيها لتخزين المواد الغذائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دهسته أرضا.. بقرة تتدخل لإنقاذ كلب من يد رجل عذبه بقسوة|فيديو

شاهد.. دوامة عملاقة تثير الرعب بعد ظهورها فجأة في البحر

أبوعجلة.. الجندي المجهول الذي تصدى لـ قاتل الإسماعيلية وحاول إبعاده عن الجثة|صور

داخل مطعم شهير بالسعودية.. بلطجية يعتدون على العمال بالأسلحة الحادة والكراسي |فيديو

فيديو

طرده من نادي الزمالك وذكرياته في إمبابة.. ماذا قال أوس أوس لصاحبة السعادة

تصرف مخجل.. تحويل مسجد إلى كوافير حريمي في الإسماعيلية.. فيديو جراف

جورج وسوف: السعودية تشهد تطورا ثقافيا كبيرا بموسم الرياض ..فيديو

فيديو جراف.. كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون المرور الجديد

المزيد

ساحة رأي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

كريمة أبو العينين تكتب : معاقة عاطفيا

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

أحمد فرغلي رضوان : ريش ..الرسالة تأخرت!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ