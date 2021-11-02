دينا أبو السعود توضح كيفية الاعتناء بالبشرة.. فيديو

اكسدة البشرة تحدث في سن مبكر

خصص برنامج "ست الستات" المذاع على قناة "صدي البلد" تقديم الإعلامية دينا رامز، فقرة خاصة للحديث عن العناية بالبشرة، وأهمية استخدام كريم بينكي.



وقالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إنه يمكن استخدام كريم به مضادة للأكسدة للاعتناء بالبشرة .



وأضافت دينا أبو السعود، خلال حوارها ببرنامج " ست الستات" المذاع على قناة " صدي البلد" تقديم الإعلامية دينا رامز، أن أكسدة البشرة تحدث فى سن مبكر .



و أوضحت دينا أبو السعود خبيرة التجميل ،أن جميع منتجات بينكى مرخصة من وزارة الصحة، وبها نوعًا من الصابون الطبي يسمى بـ "بينكي"، ويوجد منه لجميع أنواع البشرة بمختلف المكونات حسب كل بشرة.

ولفتت دينا أبو السعود إلى، أن كريم بينكي مفيد للبشرة، ويعمل على تفتيحها وترطيبها سواء الوجه أو الجسم، مشيرة إلى أن كريم بينكي غني بالفيتامينات والتوت البري والشاي الأخضر.



وأشارت دينا أبو السعود إلى،أن البشرة إذا كانت جافة فكريم بينكي يقوم بـ ترطيبها، ويعطى نتيجة هائلة للبشرة الدهنية.