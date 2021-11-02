الكويت تضع شروطا جديدة لإصدار تصاريح العمل للوافدين

أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، أوامر للقطاعات والإدارات المختصة فيها بمعاودة إصدار سمات الدخول للعمل وإصدار تصاريح وأذونات العمل، وفقا للإجراءات المعتادة والمعمول بها لدى الهيئة قبل قيام الحكومة باتخاذ إجراءاتها لمواجهة جائحة كورونا المستجد.

وقالت الهيئة في بيان أمس الاثنين، إنها أصدرت هذا التعميم بناء على التعليمات الصادرة أخيرا من مجلس الوزراء بشأن عودة إصدار سمات الدخول لدولة الكويت بكافة أنواعها عن طريق الجهات المعنية.

وأضافت أنه سيتم معاودة إصدار سمات الدخول وتصاريح العمل عبر بوابات الخدمات الإلكترونية للهيئة سواء ببوابة النماذج الإلكترونية أم عن طريق خدمة (أسهل) وهي خدمة إلكترونية تقدمها الهيئة لتسهيل إجراءات استقدام واستخدام العمالة لأصحاب الأعمال وتخليص كافة المعاملات إلكترونيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وذكرت أنه يشترط لإصدار سمات الدخول وتصاريح وأذونات العمل استيفاء العامل المستقدم من الخارج التحصينات المعتمدة لدى دولة الكويت باللقاح المضاد لفيروس كورونا للعمالة المستقدمة مع ضرورة الالتزام باشتراطات السلطات الصحية.

وأعلنت الكويت دخولها المرحلة الخامسة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية، اعتبارا من شهر أكتوبر الماضي بعد إجراءات الوقاية من جائحة كورونا، بحسب ما قرره مجلس الوزراء، واشتمل على تشغيل كامل لطاقة مطار الكويت الدولي بدءا من 24