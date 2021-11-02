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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل رسائل مسربة من ماكرون لرئيس وزراء أستراليا وسط أزمة صفقة الغواصات

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون

في محاولة من أستراليا للرد على اتهامات فرنسا لها بالكذب بشأن الأزمة المعروفة إعلاميا بـ “أزمة الغواصات”، نشرت وسائل الإعلام الأسترالية رسائل متبادلة بين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، حول عقد الغواصات الذي كان مبرما بين البلدين.

وقال مصدر مطلع على الرسائل إنه عندما حاول رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ترتيب مكالمة مع ماكرون عن عقد الغواصات في 14 سبتمبر، قبل يومين من إعلان الاتفاق مع واشنطن ولندن، رد ماكرون برسالة جاء فيها "هل أتوقع أخبارا سارة أم محزنة عن طموحاتنا المشتركة في موضوع الغواصات؟".

ولم تتسرب الرسالة التي رد بها موريسون على هذا السؤال.

وقالت فرنسا إن أستراليا لم تحاول إبلاغها بإلغاء صفقة الغواصات الفرنسية حتى اليوم الذي أعلنت فيه كانبيرا اتفاقها مع الولايات المتحدة وبريطانيا بشان حصول أستراليا على غواصات تعمل بالطاقة النووية، بدلا من الغواصات الفرنسية التقليدية .

وكانت أستراليا قد ألغت في سبتمبر الصفقة مع مجموعة نافال الفرنسية واختارت بدلا منها بناء ما لا يقل عن 12 غواصة تعمل بالطاقة النووية، بعد إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأثار إلغاء العقد خلافا كبيرا بين فرنسا وأستراليا، ويوم الأحد قال ماكرون إن موريسون كذب عليه فيما يتعلق بنوايا أستراليا. ونفى موريسون هذا الاتهام.

وفي الآونة الأخيرة أرجأ الاتحاد الأوروبي الجولة التالية من محادثات حول إبرام اتفاق للتجارة الحرة للمرة الثانية وسط مشاعر غضب أثارها قرار كانبيرا إلغاء العقد المبرم مع فرنسا.

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