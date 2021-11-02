8 ملايين جرعة فايزر .. خالد عبد الغفار: مصر تعيش ذروة الموجة الرابعة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، القائم بأعمال وزير الصحة، إنه خلال أقل من 24 ساعة سيبدأ الموقع الرسمي لوزارة الصحة الخاص بالتسجيل باستقبال طلبات تسجيل تلقي اللقاح للفئة العمرية من 15 عامًا ودون 18 عامًا، بداية من الغد، مؤكدًا أن الراغب في الحصول على اللقاح يمكنه الدخول على الموقع الإلكتروني للتسجيل، وسيتلقى رسالة للتطعيم بلقاح فايزر.

أضاف خالد عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي » المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هذه الخطوة تستهدف طلاب الثانوية العامة على وجه التحديد، لافتًا إلى أن كميات لقاح فايزر (8 مليون جرعة) يمكنها تغطية الأعداد في هذه الفئة، والتي تستهدف حوالي 4 مليون طالب؛ طبقًا لإحصائيات وزارة التربية والتعليم من طلاب الثانوية العامة.

وأشار خالد عبدالغفار إلى أن مصر تقترب من امتلاك ألفين مركز تطعيم في أماكن التجمعات ومراكز الشباب، ومترو الأنفاق ومحطات القطارات والسوبر جيت، ويتم التواجد في المعاهد، مؤكدًا أن هناك خطة موضوعة للنزول من خلال اللجان البرلمانية للمحافظات؛ لخدمة كل قرية ومنطقة في ربوع مصر.

ولفت خالد عبدالغفار إلى أن مصر لديها فرق طبية تمكنها من تغطية منح اللقاح على مستوى الجمهورية، مؤكدًا امتلاك أماكن وجرعات وكوادر بشرية لتسريع وتيرة أخذ اللقاحات، لافتًا إلى منح 38 مليون جرعة تم الانتهاء منها؛ ما بين أولى وثانية، ومصر تمتلك حوالي 72 مليون جرعة تبقى منها حوالي 34 مليون جرعة، مؤكدًا أن مصر تمتلك من الجرعات ما يمكنها من الاستخدام بشكل مؤثر، ومصر تنتظر قدوم 25 مليون جرعة جديدة.

وأوضح خالد عبدالغفار أنه مع بداية 15 نوفمبر سيمنع دخول الحرم الجامعي للطلاب والعاملين بالجهاز الإداري؛ دون إثبات التطعيم، مؤكدًا تطعيم جميع العاملين بالجهاز الإداري بشكل كامل، لافتًا إلى أنه سيتبقى تلقيح الجمهور الذي يتعامل مع المصالح الحكومية؛ مشيرًا إلى أنه تم الوصول لتطعيم 500 ألف جرعة لقاح يوميًا (جرعة أولى وثانية).

وأكد خالد عبدالغفار أنه سيكون هناك تطبيقًا إلكترونيًا بباركود يمكن من خلاله إثبات متلقي اللقاح؛ مؤكدًا أنه صالح للاستخدام داخل وخارج مصر، مشيرًا إلى أن مصر تحاول التيسير على السياح القادمين إلى مصر عبر تزويد الأطقم الطبية في الحجر الصحي بالمطارات والموانئ والمنافذ في شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم بالإمكانيات التي تمكنهم من إنهاء إجراءات السياح والتأكيد من سلامتهم.

وأشار خالد عبدالغفار إلى أن مصر تعيش ذروة الموجة الرابعة حاليًا، لافتًا إلى أن أرقام الإصابات- حتى الأن- في المعدلات الآمنة وبعد شهر نوفمبر من المتوقع أن تعود الإصابات في الإنخفاض؛ مؤكدًا أن النظام الصحي الحالي، من خلال 23 مستشفى عزل بها 2450 سرير عناية مركزة، و375 مستشفى تعمل بنسب متفاوتة على استعداد للعمل بكامل طاقتها حسب الحالة، مطالبًا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الصحية نظرًا للمجهود الرهيب الذي قامت به الدولة التي صرفت ما يقرب من نصف مليار دولار صُرفت بخلاف بعض المنح أو الجهات المتعاونة.

وشدد خالد عبدالغفارعلى أنه لا أحد في الكون يستطيع أن يجزم أن تمر مصر بموجة خامسة من كورونا، مشيدًا بتعامل الدولة المصرية، من خلال أطقمها الطبية وجميع مؤسساتها، مع جائحة كورونا منذ تفشيها، مؤكدًا أنه ليس مستبعدًا أن يكون هناك جرعة ثالثة؛ كون هذا الفيروس سيكون مثل الإنفلونزا الموسمية؛ ومصر تستعد أن يكون هناك جرعات تنشيطية للمستقبل.

وحذر الإعلامي أحمد موسى، من الموجة الرابعة من فيروس كورونا؛ مطالبا الجميع التوجه إلى تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأضاف خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: « العالم كله اغلق وخسر بسبب فيروس كورونا»، لافتا أن ارتفاع الأسعار في الأسواق كان من تداعيات فيروس كورونا.

وأكد أحمد موسى، أنه سوف يتم تعطيل مصالح المواطنين في حال عدم الحصول على لقاح كورونا، مشيرا إلى ان المصالح الحكومية سوف ترفض ان تقوم لك باي خدمة دون الحصول على اللقاح.

وأشار أحمد موسى، أن التطعيم هو الحل الوحيد في العالم، منوها أن اللقاح لا يمنع الاصابة بالفيروس ولكن يقلل نسب الاصابة .

واستطرد موسى: « الرئيس مبخلش علي الشعب المصري ابدا في توفير اللقاح .. وكل اللقاحات التي وفرتها الدولة على قدر كبير من الأمان».