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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد..أحدث أسعار نيسان جوك موديل 2022

شاهد..أحدث أسعار
شاهد..أحدث أسعار نيسان جوك موديل 2022

ارتفعت أسعار بعض الإصدارات الخاصة بشركة نيسان والتي تقدم داخل السوق المصري، ومنها النسخة نيسان جوك موديل 2022، والتي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر، حيث بلغت قيمة الزيادة السعرية وذلك لجميع الفئات المقدمة من تلك النسخة.

تأتي السيارة نيسان جوك موديل 2022 بمحرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 1000 سي سي تيربو، قادر على انتاج قوة قدرها 117 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 200 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى المحاور الامامية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات، وتتسارع السيارة في الانطلاق من نقطة الثبات 0 حتى تحقق سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تقدر مدتها بـ 10.4 ثانية.

زودت نيسان جوك موديل 2022 بحزمة من وسائل الحماية مثل، منظومة المكابح المتطورة و التي تشمل مانع الانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، و برنامج متابعة ضغط الاطارات، و نظام التحكم الديناميكي VDC، مع منظومة الوسائد الهوائية، و شاشة لعرض الوسائط المتعددة، و عجلة قيادة متعددة المهام.

تتمتع سيارة نيسان جوك موديل 2022 بمصابيح امامية بتقنية LED ، بينما ترتكزعلى جنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة، تحتوي السيارة من الداخل على نظام صوتي و ترفيهي يصل إلى 8 مكبرات صوتية، وشاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصة تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كاربلاي واندرويد اوتو، ومكيف هواء، وقفل مركزي، مع تجهيزات الحماية.

أسعار نيسان جوك موديل 2022 :

الفئة الأولى  ACCENTA GRADE  بسعر   362 ألف جنيه.

الفئة الثانية  TEKNA GRADE بسعر392 ألف جنيه.

الفئة الثالثة  TEKNA PERSO بسعر402 ألف جنيه.

نيسان جوك جوك موديل 2022 نيسان جوك موديل 2022 الكروس اوفر

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