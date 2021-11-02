مستشار شركة العاصمة الإدارية: لم تصلنا بلاغات نصب عن بيع وحدات

تحدث المستشار أسامة مؤنس، رئيس القطاع القانوني بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن إعلانات بيع وحدات بالعاصمة الإدارية الجديدة وهمية، قائلا: "أي حد عايز يشترى وحدة من الوحدات فى العاصمة لابد أن يتأكد من معايير محددة، وأول حاجة يتأكد منها صدور رخصة بناء للوحدة الراغب في شرائها".

وأضاف المستشار أسامة مؤنس، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، :" المواطن الراغب في شراء وحدة عليه أن ينزل يشاهد برؤية العين يشوف موقع الشقة على الطبيعة، كما عليه أن يلجأ لنا كقطاعات العاصمة لنجاوب على كل اسئلة المشتري عن قانونية الوحدات".

وتابع: "الإعلان عن بيع وحدات العاصمة يلزمه الحصول على ترخيص بيع وبناء 30% من المساحة وعلى المواطنين اللجوء لإدارة العاصمة الإدارية الجديدة قبل شراء الوحدات، وانصح المواطنين بالدخول على موقع العاصمة الإدارية الجديدة للحصول على المعلومات الصحيحة"، مؤكدا أنهم لم تصل لهم أي بلاغات بخصوص النصب في بيع وحدات العاصمة الإدارية الجديدة.