الطقس غدا| انخفاض طفيف في درجات الحرارة ونشاط رياح بعدة مناطق بالجمهورية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا، الخميس، تشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يكون الطقس غدا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره على كافة الأنحاء.

وحول الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس غدا، يظل نشاط الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه ا لبحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.، ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى 28 للعظمى والصغرى 19

السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 19

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 23

شمال الصعيد 32 للعظمى والصغرى 19

جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 21