مصرع 8 وإصابة 10.. تعرف على تفاصيل حادث تصادم سيارتين بطريق أسوان/أبو سمبل

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تداعيات حادث تصادم سيارتين عند الكيلو 46 بطريق أسوان / أبو سمبل إحداهما ميكروباص أجرة رقم ص و ق 2658 ، والأخرى ملاكي رقم ص س ب 6847 مما أودى بحياة 8 مواطنين مع إصابة 10 آخرين .

وعلى الفور كلف محافظ أسوان السكرتير العام المساعد اللواء أيمن رضا بزيارة المصابين بقسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى أسوان الجامعي رافقه خلالها الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة.

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وقد نقل السكرتير المساعد تحيات اللواء أشرف عطية للمصابين ومتابعته للجهود المبذولة لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية الكاملة من الأطباء وأطقم التمريض حيث تم عمل الإسعافات الأولية للجميع المصابين، فيما يوجد بعض الإصابات الخطيرة لعدد 5 مصابين تم تحويلهم لأقسام الجراحة العامة العظام للتدخل الجراحي والعلاجي المناسب لكل حالة.

من جانبه صرح الدكتور محمد ذكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان بأن المستشفى الجامعي أستقبل مصابي حادث طريق أبو سمبل التي وقعت اليوم عند الكيلو 49 طريق أبو سمبل.

ونتج عن هذا الحادث إصابة كل من سيف.ع.ا 22 سنة من محافظة قنا، ويوسف.م.ع 21 سنة مجند، وصابر.ع.ا 21 سنة، ورفاعى.ع من قنا 22 سنة، وخالد.ص.م مجند سائق 33 سنة ومحمد.د.م من قنا 22 سنة، ومحمد.م.أ 22 سنة من قنا، ومحمود.م.م مجند من قنا 22 سنة، والصغير. ح من قنا 24سنة، ومحمد.ع.م من إدفو مجند 21 سنة، ومحمد.س.م 21 سنة من أسوان .

وفي نفس السياق قال الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان بأن الحادث وقع بطريق أبو سمبل وهو عبارة عن تصادم سيارة ميكروباص بسيارة ملاكى وجميع الحالات تتلقي الرعاية الطبية الكاملة في قسم الإستقبال والطوارئ، وتم عمل الإسعافات الأولية للجميع المصابين، كما يوجد بعض الإصابات الخطيرة التي تم تحويلها لقسمي الجراحة العامة وقسم العظام.

وكانت قد نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان العديد من أنشطة التوعية عن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد من خلال عقد الندوات التثقيفية للتعريف بالمنظومة الجديدة وأهميتها حيث تم عقد ندوة تعريفية عن المنظومة مع العاملين بالمركز الثقافى الأفريقى بمدينة أسوان.

وتضمنت الندوة التعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وأهميتها للمواطنين، بالإضافة لشرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل، إلى جانب الرد على الاستفسارات والتساؤلات التى طرحت أثناء عقد الندوات.

وكان قد أشرف على عقد الندوات أحمد عطية مدير إدارة الاعلام بالمديرية ومنسق محور التوعية والاعلام، والدكتور هبة الله حجاجى عضو محور التوعية والاعلام، وبالتعاون والتنسيق مع أحمد أبو الفتوح، مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية.