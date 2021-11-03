ضبط 6 أشخاص في أثناء تنقيبهم عن الآثار بأسوان

أحبط رجال شرطة السياحة والآثار بأسوان- بالتعاون مع مباحث مركز دراو ومفتشي أثار كوم أمبو- مساء الثلاثاء، محاولة 6 أشخاص التنقيب عن الآثار داخل منزلين في قرية الجعافرة و بمدينة أسوان.

وكان بلاغ وصل الي العقيد حسن عبد الموجود رئيس مباحث السياحة والآثار بأسوان، يفيد بقيام 6 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل منزلين بقرية الجعافرة.

وعلي الفور تم تشكيل قوتين من مباحث السياحة ومركز دراو ومفتشي الآثار داهمت المنزلين في توقيت واحد حيث تبين بالفحص العثور علي حفرتين بعمق 10 أمتار وأدوات الحفر، وتم القبض علي 6 متهمين.

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