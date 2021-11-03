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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كابوس الهالوين

شاب يتنكر في زي «الجوكر» ويطعن 17 راكباً داخل قطار ثم يجلس يشعل سيجارته

شاب هاجم القطار
شاب هاجم القطار

ليلة من الاحتفالات تحولت الى كابوس مظلم في “عيد الهالوين” في العاصمة اليابانية طوكيو بعد ما قام شخص يرتدي زي “الجوكر” بالهجوم المفاجئ على ركاب قطار ليطعنهم بالسكين بشكل متكرر ووحشي، مما أدى إلى إصابة 17 شخصًا، ثم جلس في هدوء ليشعل سيجارته. 

 

وبحسب ما نشرته صحيفة “رويترز” البريطانية، الشاب الذي يُعتقد أنّه يبلغ من العمر 24 عاماً، أصاب 17 شخصاً، ثلاثة منهم بحالة خطرة، قبل وصول المترو إلى محطة كوكوريو في الضواحي الغربية لطوكيو.

وتجمع رجال الإطفاء خارج محطة طوكيو بينما حاول المشتبه به إشعال حريق في عربة القطار باستخدام السيجارة التي كان يشعلها مما تسبب في احتراق بعض المقاعد داخل العربة.

رجال الإطفاء

ووثّق مقطع فيديو تم تداوله بشكلٍ واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظات الرعب داخل القطار وظهر الركاب المذعورون يركضون فرارا من السكين وألسنة اللهب والدخان المتصاعد.

وقال ركاب صدموا من المشهد إنهم شاهدوا السكين ملطخاً بالدماء كما بيّنت مقاطع فيديو أخرى العديد من الأشخاص وهم يهربون عبر النوافذ والمخارج المختلفة للقطار.

وقال شاهد عيان للصحفيين إنّ الشاب كان يرتدي زي "الجوكر" وأراد قتل النّاس كي يُحكم عليه بالإعدام.

وقال الشاب في التحقيقات إن أمله قد خاب لأنه أراد قتل شخصين على الأقل بشكل عشوائي ليس فقط إصابتهم لأنه يتمنى أن يحكم عليه بالإعدام نظرا لما يمر به من ظروف اجتماعية قاسية.

وفي حين أن جرائم العنف نادرة في اليابان ، فقد حدثت نوبة من الهجمات العنيفة بالسكين من جانب مهاجمين لا يعرفهم الضحايا.
وفي أغسطس ، طعن رجل بسكين 10 مسافرين على متن قطار في طوكيو ، وفقا لقسم الإطفاء في طوكيو.. وفي وقت لاحق سلم المشتبه فيه نفسه في متجر للملاحة ،  قالت شرطة العاصمة طوكيو أن الرجل اعترف بأنه "أراد فقط قتل أي امرأة تبدو سعيدة ، أي شخص".


وفي عام 2019 ، قُتل شخصان، بما في ذلك فتاة في الحادية عشرة من عمرها، وأصيب 17 طفلا آخرين في موجة طعن في مدينة كاواساكي ، على بعد نحو 13 ميلاً (21 كيلومتراً) من طوكيو. 

وفي عام 2016 ، قتل 19 شخصًا في هجوم في دار رعاية للمعوقين -- أكثر حالات القتل الجماعي فتكاً في اليابان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.


وفي يونيو 2008 ، ذهب رجل في شاحنة خفيفة إلى حشد في منطقة أكيهابارا الشعبية في طوكيو ثم قفز من السيارة وبدأ بطعن المشاة ، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص.


وتعتبر اليابان واحدة من الدول الأكثر أمانا في العالم ومن غير القانوني للناس أن يحملوا سكين جيب ، سكين صيد أو قطع صناديق في الأماكن العامة ، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية.
 

الجوكر سجارته كابوس الهالويين طوكيو قطار

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