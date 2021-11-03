شاب يتنكر في زي «الجوكر» ويطعن 17 راكباً داخل قطار ثم يجلس يشعل سيجارته

كابوس الهالوين

ليلة من الاحتفالات تحولت الى كابوس مظلم في “عيد الهالوين” في العاصمة اليابانية طوكيو بعد ما قام شخص يرتدي زي “الجوكر” بالهجوم المفاجئ على ركاب قطار ليطعنهم بالسكين بشكل متكرر ووحشي، مما أدى إلى إصابة 17 شخصًا، ثم جلس في هدوء ليشعل سيجارته.

وبحسب ما نشرته صحيفة “رويترز” البريطانية، الشاب الذي يُعتقد أنّه يبلغ من العمر 24 عاماً، أصاب 17 شخصاً، ثلاثة منهم بحالة خطرة، قبل وصول المترو إلى محطة كوكوريو في الضواحي الغربية لطوكيو.

وتجمع رجال الإطفاء خارج محطة طوكيو بينما حاول المشتبه به إشعال حريق في عربة القطار باستخدام السيجارة التي كان يشعلها مما تسبب في احتراق بعض المقاعد داخل العربة.

رجال الإطفاء

ووثّق مقطع فيديو تم تداوله بشكلٍ واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظات الرعب داخل القطار وظهر الركاب المذعورون يركضون فرارا من السكين وألسنة اللهب والدخان المتصاعد.

A 24-year-old man dressed in Batman's Joker costume attacked passengers on a Tokyo train line, injuring 17 people as many partygoers headed into the city center for Halloween gatherings https://t.co/CR9J5sM6eY pic.twitter.com/Eg7pNmLoaK — Reuters (@Reuters) October 31, 2021

وقال ركاب صدموا من المشهد إنهم شاهدوا السكين ملطخاً بالدماء كما بيّنت مقاطع فيديو أخرى العديد من الأشخاص وهم يهربون عبر النوافذ والمخارج المختلفة للقطار.

وقال شاهد عيان للصحفيين إنّ الشاب كان يرتدي زي "الجوكر" وأراد قتل النّاس كي يُحكم عليه بالإعدام.

وقال الشاب في التحقيقات إن أمله قد خاب لأنه أراد قتل شخصين على الأقل بشكل عشوائي ليس فقط إصابتهم لأنه يتمنى أن يحكم عليه بالإعدام نظرا لما يمر به من ظروف اجتماعية قاسية.

🚨 | NEW: The alleged attacker in Japan, in a “Joker” costume. Sitting and casually smoking after stabbing and spraying hydrochloric acid on passengers on a train in Tokyo, and then setting everything on fire



pic.twitter.com/vyncsCxdkp — News For All (@NewsForAllUK) October 31, 2021

وفي حين أن جرائم العنف نادرة في اليابان ، فقد حدثت نوبة من الهجمات العنيفة بالسكين من جانب مهاجمين لا يعرفهم الضحايا.

وفي أغسطس ، طعن رجل بسكين 10 مسافرين على متن قطار في طوكيو ، وفقا لقسم الإطفاء في طوكيو.. وفي وقت لاحق سلم المشتبه فيه نفسه في متجر للملاحة ، قالت شرطة العاصمة طوكيو أن الرجل اعترف بأنه "أراد فقط قتل أي امرأة تبدو سعيدة ، أي شخص".



وفي عام 2019 ، قُتل شخصان، بما في ذلك فتاة في الحادية عشرة من عمرها، وأصيب 17 طفلا آخرين في موجة طعن في مدينة كاواساكي ، على بعد نحو 13 ميلاً (21 كيلومتراً) من طوكيو.

وفي عام 2016 ، قتل 19 شخصًا في هجوم في دار رعاية للمعوقين -- أكثر حالات القتل الجماعي فتكاً في اليابان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.



وفي يونيو 2008 ، ذهب رجل في شاحنة خفيفة إلى حشد في منطقة أكيهابارا الشعبية في طوكيو ثم قفز من السيارة وبدأ بطعن المشاة ، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص.



وتعتبر اليابان واحدة من الدول الأكثر أمانا في العالم ومن غير القانوني للناس أن يحملوا سكين جيب ، سكين صيد أو قطع صناديق في الأماكن العامة ، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية.

