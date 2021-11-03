الأرصاد تكشف توقعاتها لـ طقس اليوم الأربعاء 3- 11- 2021 ودرجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.



أما عن الظواهر الجوية، فتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 29 19

الإسكندرية 29 20

وادى النطرون 29 19

طنطا 29 19

شبين الكوم 29 20

دمنهور 28 19

بلطيم 28 20

مطروح 27 17

السلوم 29 14

سيوة 31 15

بورسعيد 28 21

دمياط 28 21

الزقازيق 30 19

المنصورة 29 18

الإسماعيلية 30 17

السويس 30 21

العريش 28 19

رفح 27 18

رأس سدر 32 20

نخل 27 14

نويبع 28 23

طابا 28 20

كاترين 25 15

الطور 32 22

شرم الشيخ 33 24

الغردقة 32 23

مرسى علم 32 22

الفيوم 30 17

بنى سويف 30 17

المنيا 31 17

أسيوط 32 18

سوهاج 32 18

قنا 33 19

الأقصر 35 20

أسوان 36 21

ادفو 36 22

أبوسمبل 36 22

الوادى الجديد 34 18

شلاتين 33 19

ابو رماد 32 20

حلايب 30 21

رأس حدربة 30 22



أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 37 24

المدينة 35 20

الرياض 33 20

المنامة 31 25

ابوظبى 33 25

الدوحة 32 25

الكويت 35 20

دمشق 23 11

بيروت 25 23

عمان 26 16

القدس 25 18

غزة 26 18

بغداد 32 19

مسقط 32 25

صنعاء 22 10

الخرطوم 37 25

طرابلس 33 22

تونس 28 18

الجزائر 20 12

الرباط 20 10

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

انقرة 18 07

اسطنبول 19 12

اسلام اباد 25 12

نيودلهى 29 14

جاكرتا 31 24

بكين 16 05

كوالالمبور 30 24

طوكيو 21 12

اثينا 23 15

روما 19 14

باريس 12 03

مدريد 13 03

برلين 12 06

لندن 10 05

مونتريال 06 01

موسكو 09 07

نيويورك 10 05

واشنطن 11 02

نواكشوط 35 22

اديس ابابا 24 08