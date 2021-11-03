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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى شعبان يؤدي تدريبات رياضية في صالة الجيم | صور

مصطفي شعبان
مصطفي شعبان

حرص الفنان مصطفى شعبان، على مشاركة متابعيه صورة جديدة له على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 


وظهر مصطفي شعبان خلال أدائه بعض التمارين الرياضية في الجيم لرفع لياقته البدنية، وحصدت الصور إعجاب الكثير من المتابعين.


شارك مصطفي شعبان في الماراثون الرمضاني الماضي لهذا العام 2021، بمسلسل "ملوك الجدعنة"، وتدور أحداثه بعد مقتل صديقهما علي، يسرق كلا من سفينة وسرية حقيبة زاهي العتال، والتي تحتوي على الألماس، ويبدأ من هنا الصراع بين زاهي والصديقين سفينة وسرية.


"ملوك الجدعنة" من بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، عباس أبو الحسن، دلال عبدالعزيز، ليلى حسين، وليد فواز، لمى كتكت، كريم أدريانو، وتأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشن.

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IMG_٢٠٢١١١٠٣_٠٤٤٣٥٥
IMG_٢٠٢١١١٠٣_٠٤٤٣٤٧
IMG_٢٠٢١١١٠٣_٠٤٤٣٤٧
مصطفى شعبان يؤدي تدريبات رياضية في الجيم التمارين الرياضية صورة جديدة مسلسل ملوك الجدعنة

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