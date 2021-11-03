مصرللطيران تواصل اجتماعاتها مع وكلاء السفر والسياحة لمعرض WTM

تواصل الشركة الوطنية مصرللطيران مشاركتها فى معرض سوق السفر العالمى WTM لعام ٢٠٢١، تزامنا مع عودة حركة الطيران الي طبيعتها بشكل تدريجي على مستوى العالم، ومن منطلق حرص الدولة المصرية على دعم قطاع الطيران وتنشيط السياحة.

عقد الطيار عمرو ابوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران، والطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية بعقد عدة اجتماعات لمناقشة المزايا والعروض الترويجية التى تقدمها مصرللطيران لعملائها بهدف زيادة الحركة السياحية والسفر من لندن الي المطارات المصرية .

وخلال هذه الاجتماعات أعرب الطيار عمرو أبوالعينين عن سعادته بعودة رحلات لندن- الأقصر خلال الموسم الشتوي الحالي بعد توقف عامين .

كما أشار الطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية إلى أن مصرللطيران تشغل حاليا رحلة يومية بخط سير القاهرة/لندن، بطراز البوينج دريملاينر B787-9 سعة ٣٠٩ راكبا ، بالإضافة إلى تشغيل رحلة أسبوعية بخط سير لندن/الأقصر .

جدير بالذكر أن مصرللطيران تسير رحلاتها من لندن من مبني الركاب رقم ٢ بمطار هيثرو الدولي وتصل الي مبني الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولي .

7b3988b5-25b1-4824-9f44-885063c246b7

3915eb41-70dd-4cf4-ab6f-c4413feefba8

f1b2c823-d859-45c4-929b-3761ddff14f9