دوري أبطال أوروبا.. تأهل بايرن ورونالدو ينقذ يونايتد وبرشلونة يبقى على آماله بهدف فاتي

أسدل الستار أمس، الثلاثاء، على اليوم الأول من منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا، والذي شهد العديد من الأحداث المهمة.

وفاز تشيلسي الإنجليزي على مالمو السويدي، وبرشلونة على دينامو كييف الأوكراني بنتيجة 1-0 لكال منهما، وأنقذ كريستيانو رونالدو فريقه مانشستر يونايتد من هزيمة على يد أتالانتا الإيطالي.

فيما حقق يوفنتوس الفوز على زينيت سانت بطرسبرج الروسي برباعية مقابل هدفين.

بايرن ميونخ ويوفنتوس هما الوحيدان المتأهلان إلى ثمن نهائي قبل جولتين على انتهاء دور المجموعات، بعدما حققا الفوز في كافة مبارياتهما حتى الآن، بالعلامة الكاملة.

وتستكمل باقي المباريات اليوم، الأربعاء، حيث يستضيف ليفربول أتلتيكو مدريد، وميلان -يستقبل بورتو، وريال مدريد شاختار دونيتسك، ومانشستر سيتي كلوب بروج، بينما يحل باريس سان جيرمان

ضيفًا على لايبزيج، وإنتر ميلان على شيريف تيراسبول.

وجاءت أبرز نتائج أمس الثلاثاء كالتالي:

مالمو السويدي × تشيلسي

قاد الدولي المغربي حكيم زياش، فريقه تشيلسي، لتحقيق فوز صعب على مضيفه مالمو السويدي بنتيجة 1-0.

وارتفع رصيد تشيلسي بهذا الفوز إلى 9 نقاط، خلف يوفنتوس المتثدر برصيد 12 نقطة، فيما فقد مالمو أمل التأهل إلى ثمن النهائي، بعدما بقي رصيده خاليا من النقاط.

برشلونة × دينامو كييف

حقق برشلونة فوزًا ثمينًا بهدف نظيف، على مضيفه دينامو كييف الأوكراني، وسجل أنسو فاتي، هدف البارسا، في الدقيقة 70.

ورفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط في وصافة المجموعة، بينما تجمد رصيد دينامو كييف عند نقطة وحيدة في ذيل الترتيب.

أتالانتا × مانشستر يونايتد

أنقذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه مانشستر يونايتد من الهزيمة أمام أتالانتا، ليمنحه تعادلا دراميا 2-2، أمس، الثلاثاء.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، بالتساوي مع فياريال الإسباني، بينما يتواجد أتالانت في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما يتذيل يونج بويز الترتيب برصيد 3 نقاط.

بايرن ميونخ × بنفيكا

فاز فريق بايرن ميونخ الألماني، على نظيره بنفيكا بنتيجة 5-2، وسجل خماسية البافاري، كلًا من روبرت ليفاندوفسكي "هاتريك" في الدقائق 26، 61، 84، وأهدر ركلة جزاء في الدقيقة 46، بينما سجل سيرجي جنابري في الدقيقة 23، وليروي ساني في الدقيقة 49.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" الخاصة بالأرقام والإحصائيات فإن بايرن ميونخ تمكن من الفوز في أول 4 جولات في دور المجموعات للمرة السادسة في تاريخه، والثالثة على التوالي، كـ أكثر فريق.

كما أشارت إلى أن بايرن ميونخ سجل 17 هدفًا بعد مرور 4 جولات من دور المجموعات، ليعادل رقم باريس سان جيرمان في موسم 2017-2018.

يوفنتوس × زينيت الروسي

حقق يوفنتوس فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه زينيت الروسي بنتيجة 4-2، حيث سجل أهدافه كلًا من، باولو ديبالا 11 و58 من ضربة جزاء، وفيديريكو كييزا في الدقيقة 74، وألفارو موراتا في الدقيقة 82.

بينما سجل ليوناردو بونوتشي هدف زينيت الأول بالخطأ في مرماه في الدقيقة 26، وسردار آزمون 90+2.

بهذا الفوز، تأهل يوفنتوس رسميًا لدور الـ16 بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة بصدارة المجموعة الثامنة، بفارق 3 نقاط عن تشيلسي بالمركز الثاني، بينما تجمد رصيد زينيت عند 3 نقاط بالمركز الثالث.