شرح معايير الاعتماد للبرنامج التعليمي بجامعة أسوان

عقد الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان اجتماعاً اليوم بعمداء الكليات ومديري وحدات ضمان الجودة بكليات الجامعة والتي تبلغ 19 كلية ومعهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل، بحضور الدكتور نادى كمال عزيز جرجس مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة.

ويأتي انعقاد الاجتماع بهدف شرح 11 معياراً لاعتماد البرنامج التعليمى تجاه أي كلية أو معهد، بجانب شرح الـ 12معيارا للاعتماد المؤسسى لأى كلية أو معهد بشرط أن يكون بتلك الكلية أربعة برامج أو أقل وذلك للإرتقاء بجودة المنظومة التعليمية بالجامعة.

ومن جانبه قال الدكتور نادي كمال عزيز إن انعقاد هذا الاجتماع يأتي أيضاً طبقاً للقواعد المنظمة في هذا الشأن من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم بمصر المنوطة فقط بالاعتماد البرامجى او المؤسسى ، موضحاً أن تلك الدورة التنشطية تساعد مديرى وحدات ضمان الجودة بالكليات لمراجعة وإعداد الدراسة الذاتية والخطة الإستراتيجية للكلية فى ضوء الخطة الإستراتيجية المعتمدة لجامعة أسوان، وكذلك مراجعة وتنقيح الملفات الخاصة بكل معيار من المعايير أعلاه تمهيدا للتقدم للاعتماد البرامجى أو المؤسسى من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم خلال هذا العام الأكاديمي 2020/2021 أو فى الأعوام القادمة.

وكان فريق عمل وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان برئاسة المهندس ناجح مصطفى قام بالمرور الميدانى لتفقد مشروعى إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى بقرية حجازة بمركز كوم أمبو .

ويأتي ذلك استمراراً للجولات الميدانية الدورية لفريق عمل وحدة حياة كريمة لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ) تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

وأوضح المهندس ناجح مصطفى أنه تم عقد لقاء جماهيري مع أهالى القرية لاستعراض المشروعات المتنوعة الجارى تنفيذها لتوفير حياة كريمة لـ 27 ألفا و 644 مواطنا يمثلون أهالى القرية وتوابعها بإجمالى ١١ قرية وعزبة ونجعا حيث تم الإستماع لكافة المطالب والاحتياجات والتى تركزت فى مجالات دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وطرق وأساليب التسويق والترويج الجيد للمنتجات ، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب من خلال المشروعات المزعم إنشاؤها ، بجانب دعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال زيادة عدد القوافل الطبية والمساعدات العينية للقرية وتوابعها .