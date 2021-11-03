عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شرح معايير الاعتماد للبرنامج التعليمي بجامعة أسوان

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان اجتماعاً اليوم بعمداء الكليات ومديري وحدات ضمان الجودة بكليات الجامعة والتي تبلغ 19 كلية ومعهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل، بحضور الدكتور نادى كمال عزيز جرجس مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة.

 

ويأتي انعقاد الاجتماع بهدف شرح 11 معياراً لاعتماد البرنامج التعليمى تجاه أي كلية أو معهد، بجانب شرح الـ 12معيارا للاعتماد المؤسسى لأى كلية أو معهد بشرط أن يكون بتلك الكلية أربعة برامج أو أقل وذلك للإرتقاء بجودة المنظومة التعليمية بالجامعة.

محافظ أسوان يتابع جهود فريق وحدة حياة كريمة لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية

استمرار أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات الأتربة والمخلفات في أسوان

محافظ أسوان يفتتح معرض الكتاب بالمسرح الصيفي

محافظ أسوان يتابع ميدانياً معدلات تنفيذ مشروعات منظومة التأمين الصحى الشامل

ومن جانبه قال الدكتور نادي كمال عزيز إن انعقاد هذا الاجتماع يأتي أيضاً طبقاً للقواعد المنظمة في هذا الشأن من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم بمصر المنوطة فقط بالاعتماد البرامجى او المؤسسى ، موضحاً أن تلك الدورة التنشطية تساعد مديرى وحدات ضمان الجودة بالكليات لمراجعة وإعداد الدراسة الذاتية والخطة الإستراتيجية للكلية فى ضوء الخطة الإستراتيجية المعتمدة لجامعة أسوان، وكذلك مراجعة وتنقيح الملفات الخاصة بكل معيار من المعايير أعلاه تمهيدا للتقدم للاعتماد البرامجى أو المؤسسى من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم خلال هذا العام الأكاديمي 2020/2021 أو فى الأعوام القادمة.

 

وكان فريق عمل وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان برئاسة المهندس ناجح مصطفى قام بالمرور الميدانى لتفقد مشروعى إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى بقرية حجازة بمركز كوم أمبو .

 

ويأتي ذلك استمراراً للجولات الميدانية الدورية لفريق عمل وحدة حياة كريمة لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ) تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

 

وأوضح المهندس ناجح مصطفى أنه تم عقد لقاء جماهيري مع أهالى القرية لاستعراض المشروعات المتنوعة الجارى تنفيذها لتوفير حياة كريمة لـ 27 ألفا و 644 مواطنا يمثلون أهالى القرية وتوابعها بإجمالى ١١ قرية وعزبة ونجعا حيث تم الإستماع لكافة المطالب والاحتياجات والتى تركزت فى مجالات  دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وطرق وأساليب التسويق والترويج الجيد للمنتجات ، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب من خلال المشروعات المزعم إنشاؤها ، بجانب دعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال زيادة عدد القوافل الطبية والمساعدات العينية للقرية وتوابعها .

جانب من الاجتماع
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الدكتور ايمن عثمان اخبار التعليم

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يفتتح معرض الكتاب بالمسرح الصيفي

تنفيذ 757 حكماً وضبط 594 مخالفة مرورية و 25 قضية تموينية بأسوان

محافظ أسوان يتابع ميدانياً معدلات تنفيذ مشروعات منظومة التأمين الصحى الشامل

أحلام البسطاء أوامر..فرحة أهالي قرية العباسية بأسوان بعد تطويرها ضمن حياة كريمة ..شاهد

مصرع 8 وإصابة 10.. تعرف على تفاصيل حادث تصادم سيارتين بطريق أسوان/أبو سمبل

ضبط 6 أشخاص في أثناء تنقيبهم عن الآثار بأسوان

محافظ أسوان يوجه للإسراع بأعمال الإحلال والتجديد بكورنيش النيل والسادات

إصابة 15 شخصا في تصادم سيارتين بطريق أسوان - أبو سمبل البرى

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: أدعو الدول العربية والأفريقية لعقد تحالفات استراتيجية لتنمية حركة التجارة.. فيديو

النيابة العامة تهيب بالمواطنين عدم تداول مقاطع جريمة الإسماعيلية

بالفيديو كونفراس.. تجديد حبس نائب الجن والعفاريت و17 آخرين فى قضية الأثار الكبرى

أيهما تقدم.. طاعة الأم أم طاعة الزوج ؟

فضل موت يوم الاثنين.. أمور عظيمة تكشفها الإفتاء

إصابات هائلة.. تحذير خطير من وزير الصحة الألماني بسبب كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يوم دموي في المحافظات.. ذبح في الشارع ومياه النار ضريبة طلب الطلاق

طوارىء بـ القطبين .. قرار موحد فى الأهلى والزمالك قبل القمة

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

الأمر بات مقلقا.. إلغاء الرحلات الجوية في الصين

إثيوبيا تعلن الطوارئ.. أمريكا تدعو رعاياها لمغادرة البلاد.. وآبي أحمد للإثيوبيين: استعدوا للمحنة

لـ ملاك العقارات..غرامة تصل مليوني جنيه حال القيام بهذا الإجراء

تعددت الروايات.. شهود عيان يروون تفاصيل جديدة في حادث ذبح قتيل الإسماعيلية

تفاصيل إصابة عمر مرموش نجم منتخب مصر وفرص لحاقه بمواجهتى أنجولا والجابون.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوستالجيا| الداية مهنة توارثتها النساء من عصر الفراعنة وتحارب الانقراض حتى الآن

علاج التهاب الجيوب الانفية في المنزل وأفضل المضادات

وصفة سريعة لتحضير الدونات بمذاق شهي مثل المحلات

خطوة واحدة تنهي رعب شبح حرب عالمية ثالثة وكارثة نووية بين الثلاثة الكبار

فيديو

لغيابه عن الوعي.. هل يفلت سفاح الإسماعيلية من عقوبة الإعدام

مصوغات ذهبية بكمية كبيرة.. كشف غموض سرقة فيلا نادية الجندي "فيديو"

فيديو جراف.. وفاة الضحية الثانية في حادث الساطور بالإسماعيلية

حالة طوارئ.. الصين تناشد مواطنيها تخزين الغذاء.. ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

كريمة أبو العينين تكتب : معاقة عاطفيا

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ