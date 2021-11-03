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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

خلال لقائه وفد التنسيقية.. سفير تشيلي : مصر ينتظرها مستقبل مشرق

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالسفير بابلو أراريان، سفير دولة تشيلي لدى مصر بمقر السفارة بالقاهرة.


قام النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشرح تجربة  التنسيقية ككيان سياسي واعد، بما يقدمه أعضاء التنسيقية في جميع المجالات،  وأوضح الخولي للسفير أن الكيان يضم ممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية، إضافة إلى عدد من الشباب السياسيين المستقلين.
 

ومن جانبه رحب السفير بابلو أراريان، سفير دولة تشيلى لدى مصر بوفد التنسيقية مؤكدا اعتزازه وسعادته بالتجربة الشبابية السياسية الفريدة ودعم الدولة المصرية للشباب سواء في البرلمان أو المواقع التنفيذية مشيرا إلى رغبته في تكرار الزيارات البرلمانية والدبلوماسية بين البلدين لتوطيد العلاقات كون مصر من البلاد العربية التى تحظى بفرص استثمارية كبيرة فهى واحدة من أكبر الأسواق في المنطقة.

 

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وأعرب السفير عن سعادته لما شهده في مصر حاليا من  بناء وعمران، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر أمام الحكومة وممثلي البرلمان والمجتمع المدني هو خفض معدل الزيادة السكانية لكي يشعر الشعب بالتنمية.
من جانبه وجه وفد التنسيقية الشكر للسفير بابلو أراريان، سفير دولة تشيلى لدى مصر على استقباله مؤكدين أن التشاور بين مسئولي الدول في القضايا ذات الاهتمام المشترك تؤدي إلى توطيد العلاقات بين الدول بالإضافة لتبادل الثقافات والتعرف عن قرب على معوقات زيادة أوجه التعاون بين البلدان المختلفة ومحاولة إزالة تلك الأسباب.


كما طالب وفد التنسيقية بضرورة زيادة البعثات التجارية المتبادلة بين شركات الدولتين مع ممثلين عن الحكومتين لتعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة بالاضافة إلى زيادة البعثات التعليمية والثقافية بين الدولتين . 


وقام النائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإهداء السفير بابلو أراريان الأعمال الكاملة للأديب المصري الكبير الراحل نجيب محفوظ وذلك بعد أن قام السفير التشيلي في أكتوبر الماضي، بإهداء عددًا من مؤلفات الكاتبة التشيلية "جابرييلا ميسترال" الحائزة على جائزة نوبل، إلى متحف نجيب محفوظ بالقاهرة، لتنضم أعمالها إلى كتابات أدباء نوبل في الآداب بالمتحف، وقال السفير التشيلي إنه أحب مصر بسبب الأهرامات ونجيب محفوظ، وأكد أن محفوظ يحتل مكانة كبيرة في الثقافة التشيلية وأنه من الأدباء العالميين المعروفين في أوساط المثقفين والشعب التشيلي.
و قامت سلمى السرتي ، عضو التنسيقية ممثلة عن الوفد  بتسليم السفير بابلو أراريان درع التنسيقية.
ضم وفد التنسيقية النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب والنائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية أحمد يحيى وفيولا فهمي وشيرين ممدوح وسلمى السرتي ومصطفى مسلم.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس النواب الحكومة العلاقات الزيادة السكانية الدولة المصرية

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