هل هناك شهادات مزورة بشأن الحصول على لقاح كورونا.. الصحة تفجر مفاجأة

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك شكاوى كثيرة تأتى للوزارة بخصوص امتلاك أشخاص شهادات بالحصول على لقاح فيروس كورونا، ولكن هم فى الأساس لم يحصلوا على اللقاح.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الوزارة لا تنكر هذا الأمر، وأنه فى حالة ضبط شخص يتم اتخاذ الاجراءات القانونية.

ولفت إلى أن جواز السفر الصحي، يكون ملك للمواطن، ويوضع على الموبايل، وكشف أن تبادل الأوراق و سير المواطنين بالأوراق الخاصة بالحصول على اللقاح من الممكن ان تنقطع الروقة أو يتم نسيانها فى المنزل.

وأشار إلى أن المواطنين الذين لا يمتلكون موبايل حديث، من الممكن أن يسيروا بالشهادة الدالة على الحصول على اللقاح الخاصة بفيروس كورونا، وكشف أن جواز السفر ليس بديل لـ الشهادة الورقية.

وكشف أن جواز السفر الصحى تطبيق إلكتروني يستخدم على الهواتف الذكيلة، وسيتم ربط جواز السفر الصحي بالاتحاد الأوروبي وأمريكا.