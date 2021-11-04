بإجمالي 722 مشروعا.. محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة.. وتنفيذ 97 محطة رفع صرف صحي و21 محطة معالجة وشبكات

-محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة

-مراجعة شاملة ودقيقة لبيانات حصر المستحقين لسكن كريم

-تنفيذ 97 محطة رفع صرف صحي و21 محطة معالجة وشبكات

-إحلال وتجديد 78 وحدة صحية في قرى ومراكز أسوان

-تنفيذ 31 مشروع لدعم شبكات الكهرباء

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعاً موسعاً مع قيادات ومسئولي الأجهزة التنفيذية ، ورؤساء المراكز والمدن للوقوف على نسب الإنجاز والأعمال الجارى تنفيذها داخل 31 قرية رئيسية و101 قرية فرعية و315 كفر ونجع وعزبة بمراكز كوم أمبو وإدفو ونصر النوبة.

ويأتي ذلك في إطار المتابعة الدورية للمشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " والتي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة وخاصة في قطاعات المرافق العامة والخدمات الأساسية.

وحضر الاجتماع أحمد شعبان نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام ، بجانب مديرى ورؤساء القطاعات التنفيذية والوحدات المحلية ، والمستشار العسكرى بالمحافظة.

مشدداً على المراجعة الشاملة والدقيقة لبيانات الحصر الخاصة بالمستحقين لسكن كريم حيث سيتم إتخاذ إجراءات المحاسبة الصارمة في حالة وجود أي أخطاء أو تلاعب أو عدم الالتزام بالمعايير والاشتراطات المقررة ، وهو الذى يتوازى مع تذليل أى معوقات تؤخر عمليات التنفيذ للعمل على مواجهتها لسرعة الإنتهاء من كافة المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة سواء في صدور قرارات التخصيص للأراضى أو غيرها حيث لا مجال لرفاهية التأخير و حتى تكون هذه المشروعات لها مردود إيجابى وملموسة على أرض الواقع لدى المواطن البسيط.

هذا وقد شهد الاجتماع إستعراض المعدلات التنفيذية للمشروعات المنفذة بإجمالى 722 مشروع وبتكلفة 14 مليار و 69 مليون جنيه منها مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والتي تتضمن 97 محطة رفع و 21 محطة معالجة وشبكات ، وهو الذى يتوازى مع مشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإجمالى 99 مشروع لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب و إنشاء 9 محطات و إعادة تأهيل 40 محطة ، بالإضافة إلى إحلال وتجديد الشبكات لخدمة 86 قرية وأيضا المد والتدعيم لشبكات الصرف الصحى بـ 16 قرية.

كما تم عرض موقف مشروعات هيئة الأبنية التعليمية بإجمالى 62 مشروع بتكلفة 422،5 مليون جنيه منهم 4 مشروعات تم الإنتهاء منهم ، و 48 مشروع جارى العمل فيهم ، و 10 مشروعات جارى طرحهم ، بينما استعرض الإجتماع مشروعات الجهاز المركزى للتعمير منهم 62 مجمع خدمى وزراعى ، بجانب إنشاء وإحلال وتجديد 157 مشروع يضم مراكز شباب وأندية رياضية وحمامات سباحة ، بالإضافة إلى 74 كوبرى على الترع ، و 13 نقطة إسعاف.

فيما تم عرض المشروعات الجارية في قطاع الصحة منها إحلال وتجديد 78 وحدة صحية موزعين بمركز كوم أمبو 24 وحدة ومركز إدفو 36 وحدة ، ومركز نصر النوبة 18 وحدة ، منهم 47 وحدة تم نهوهم إنشائياً ، وجارى تجهيزهم طبياً تمهيداً للتشغيل التجريبى بنهاية أغسطس القادم ، بجانب 31 وحدة جارى العمل فيهم ، علاوة على 11 مستشفى عام ومركزى ونوعى ، وأيضا تم عرض موقف تنفيذ مشروعات الرى لتأهيل وتبطين الترع بإجمالى أطوال 210 كم وبتكلفة 496.5 مليون جنيه.

وكذا تطوير 46 مكتب بريد ، فضلاً عن تنفيذ 31 مشروع لدعم شبكات الكهرباء ، ليعقب ذلك البدء في توصيل خطوط الفيبر للإتصالات سواء للتليفون الأرضى أو الإنترنت لحوالي 255 ألف منزل ومبنى بقري المراكز الثلاث ، ثم إدخال شبكات الغاز الطبيعى فور الإنتهاء من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى .