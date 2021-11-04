المواطن الذي تصدى لسفاح الإسماعيلية يكشف مفاجآت في أول ظهور تليفزيوني: قلتله هتضيع نفسك وقالي ابعد أنت ملكش دعوة

كشف إسماعيل يوسف، المواطن الوحيد الذي تصدى لسفاح الإسماعيلية، عن تفاصيل تواجده في موقع الحادث، قائلا:"” أنا راجل على المعاش وكنت رايح أجيب طلبات للبيت ودخلت من شارع طنطا بالعجلة لقيت واحد متغرق بدمه والناس واقفة".

وأضاف المواطن الذي تصدى لسفاح الإسماعيلية، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، بمجرد أن رأي المجرم يوجه طعنات للمجني عليه أسرع بشكل سريع بضربه بالعجلة، معقبًا: "قعدت أقوله يبنى أنا خايف عليك مش عايزمنك حاجة"



وتابع المواطن الذي تصدى لسفاح الإسماعيلية، أول ما شوفت اللي حصل مسكت العجلة ودخلت عليه وقلت له كده غلط هتودي نفسك في داهية، وهو قالي يا عم الحاج إبعد من هنا.. مكنش كلامه تقيل وكان عادي.. ملمسنيش”.



وأكد أن القاتل قالى “الراجل ده اغتصب أمي وأختي مرة واتنين.. وجسمي مستحملش بعد ما قال لي وحماسي راح ونزلت العجلة”.



وأكمل المواطن الذي تصدى لسفاح الإسماعيلية، كلمة أمي دي كانت كبيرة على وخدت العجلة ومشيت من غير تفكير.