تقارير إنجليزية تكشف موعد تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن موعد تجديد نجمنا المصري محمد صلاح عقده الجديد مع ناديه ليفربول، بعد الاتفاق على عقد طويل الأمد حتى عام 2026 القادم.

وكتبت مجلة "The Firm" المهتمة بتغطية أخبار نادي ليفربول عبر حسابها على موقع "تويتر": "تم التوصل إلى اتفاق كامل الآن بشأن عقد محمد صلاح الجديد في نادي ليفربول". وأضافت: "الاستعدادات جارية الآن لحين الإعلان الرسمي، يمكن أن يتم قريباً، ومن الممكن غدًا".

وينتهى عقد محمد صلاح 29 عاما، مع ليفربول في صيف 2023، وسط شائعات حول مستقبله في الموسم المقبل، بعدما ألمحت التقارير الصحيفة بالانتقال الفرعون إلى ريال مدريد أو برشلونة، أو باريس سان جيرمان الفرنسي، في الموسم المقبل.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدورى الانجليزي برصيد 10 أهداف، متقدما بفارق 3 أهداف عن الإنجليزي، جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي.