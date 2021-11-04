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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

"الوعد" البداية وأفريقيا ستقدم المزيد| روائي يفوز بـ"بوكر" أفضل جائزة للأدب بإنجلترا

الأديب الجنوب أفريقي
الأديب الجنوب أفريقي - دامون جالجوت

فاز الروائي والأديب الجنوب أفريقي، دامون جالجوت، بجائزة بوكر في الأدب، عن روايته "الوعد"، والتي تدور أحداثها عن عدم وفاء عائلة بيضاء من جنوب أفريقيا بوعدها بمنح خادمتهم السوداء منزلها.

قيمة الجائزة

وتعد هذه المرة الثالثة التي يترشح في الأديب الجنوب أفريقي دامون جالجوت للجائزة الإنجليزية، والتي تبلغ قيمتها المالية 50 ألف جنيه استرليني، أي ما يعادل 68175 دولار، وقال جالجوت في خطاب قبوله لجائزة بوكر: "لقد غيرت حياتي، أرجوكم أن تعلموا أنني ممتن بشدة وبكل تواضع بهذا".

وأضاف أنه يقبل الجائزة نيابة عن كل الحكايات التي رويت ولم تروى، وعن الكتاب الذين سمع صوتهم ومن لم يسمع صوته منهم داخل القارة الرائعة – أفريقيا – التي هو جزء منها.

واختتم قائلا: "من فضلكم استمروا في الاستماع إلينا، فهناك المزيد قادم في المستقبل".

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وفي هذه المناسبة يستعرض "صدى البلد"، أبرز المعلومات عن جائزة بوكر الإنجليزية "Booker" خلال السطور التالية:

أفضل جائزة إنجليزية

جائزة بوكر، هي من أهم الجوائز الادبية المخصصة للأعمال الروائية باللغة الإنجليزية، وقد تأسست عام 1968، وتمنح لأفضل رواية كتبها مواطن من المملكة المتحدة أو جمهورية أيرلندا، أو من دول الكومنولث.

تغير اسم الجائزة عدة مرات، وكان اسمها في البداية بين عامي 1969 و 2001، بوكر ماكونيل "Booker–McConnell Prize"، ثم تغير اسمها بين عامي 2002 و 2019 إلى ذا مان بوكر "The Man Booker"، وأصبح اسمها الآن "بوكر".

أعضاء هيئة التحكم في جائزة بوكر هم نخبة النقاد والكتاب والأكاديميين في المملكة المتحدة، ويتغيرون كل عام بهدف الحفاظ على مصداقية الجائزة ومستواها.

جوائز أخرى

تمنح  جائزة بوكر للروايات فقط، وتمنح سنويا لعمل واحد مترجم إلى الإنجليزية ومنشور في بريطانيا وأيرلندا، ويتقاسم المؤلف الأصلي للرواية ومترجمها، القيمة المالية للجائزة وقدرها 50 ألف جنيه إسترليني.

وتفرعت من جائزة بوكر، عدة جوائز أخرى، أبرزها جائزتان عالميتان للرواية وهما جائزة بوكر الروسية والتي تأسست عام 1992، وجائزة كاين للأدب الأفريقية والتي تأسست عام 2000، وفي عام 2007 تم إطلاق الجائزة العالمية للرواية العربية بالشراكة بين مؤسسة بوكر وهيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة ومعهد وايدنفيلد للحوار الاستراتيجي.

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