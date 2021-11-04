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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من قلب الريف.. ماكرون يودع ميركل ويمنحها أعلى وسام في البلاد

ماكرون وميركل في
ماكرون وميركل في زيارة ريفية

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المستشارة المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل في زيارة وداعية لها بعد 16 عاما في السلطة، حيث منحها الوسام الأعلى في بلاده.

وحسب وكالة “دويتشه فيله” الألمانية، فبدلاً من إقامة عشاء رسمي في قصر الإليزيه بباريس، اختار ماكرون تجربة فرنسية ريفية في قلب منطقة بورجوندي لزراعة العنب.

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وشكر ماكرون ميركل على صبرها منذ توليه الرئاسة وتلقينه دروسًا على طول الطريق، قائلا: "شكرا لك على تعليمك لي كثيرا. شكرا لك على قبول هذا الرئيس الشاب الطموح الذي يريد تغيير كل شيء. شكرا لك على صبرك وتسامحك تجاهي".

ومنح ماكرون، أنجيلا ميركل، وسام "جوقة الشرف"، وهو الوسام الأعلى في بلاده، وذلك "تقديرا لما قامت به من أجل أوروبا"، وبادرة شكر على مساهمتها في العلاقات الفرنسية-الألمانية التي شهدت تعاملها مع أربعة رؤساء فرنسيين.

وأكد ماكرون أن ميركل لعبت دورا موحدا لأوروبا حيال العديد من الأزمات، 

وغرّد ماكرون باللغة الألمانية قائلا على موقع "تويتر": "فرنسا تحبك"، وذلك قبل استقبالها في بلدة بون حيث أقيمت حفلة عزف على البيانو وعشاء.

وتجمع المئات من السكان المحليين في ساحة بلدة بون عند غروب الشمس لاستقبالها، بينما زار الجانبان متجرًا للنبيذ وتلقيا الزهور والنبيذ.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنجيلا ميركل ماكرون جوقة الشرف وسام جوقة الشرف

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