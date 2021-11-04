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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الزراعة ومنظمة الفاو يكرمان وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية

وزير الزراعة ومنظمة
وزير الزراعة ومنظمة الفاو تكرمان وكيل وزارة الطب البيطري بال

قام  السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الفاو- خلال احتفالية يوم الأغذية العالمي 2021- بتكريم الدكتور حاتم كمال أنور وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة الغربية وذلك نظرا للجهود التي بذلها خلال الفترة الماضية في عمليات تطوير المجازر وتفعيل العمل بالوحدات البيطرية والتواصل الفعال مع المواطنين.

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وصرح الدكتور حاتم كمال أنور  بأن ذلك التكريم بمثابة طوق من الجميل وثقة تدفعنا للعمل طوال 24 ساعة بأقصى مجهود.

وأوضح وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية أنه تم  تنظيم 41 قافلة بيطرية مجانية منذ بداية العام الجاري مؤكدا أن المديرية تعمل وتتواصل بشكل دائم لخدمة المواطنين .

وأشار وكيل الوزارة إلى أن فريق عمل المديرية يواصل عمله لخدمة أبناء المحافظة عبر 20 مجزر و 136 وحدة بيطرية نقدم من خلالها التوعية والتحصينات والتثقيف لافتا إلى أنه منذ بداية جائحة كورونا صدرت تكليفات من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية  بتطهير مختلف المؤسسات الحكومية على مدار عام كامل بما فيها مستشفيات القطاع الطبي.

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كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، قد احتفلتا، بيوم الأغذية العالمي 2021 الذي يقام هذا العام تحت شعار “أفعالنا هي مستقبلنا.. إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل” حيث تدعو احتفالات هذا العام إلى أهمية العمل على تطبيق الأنظمة الغذائية والزراعية، والتحرك بشكل أسرع وأكثر طموحاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل تحديات جائحة كوفيد-19.

وأقيم الاحتفال تحت رعاية وبحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والسيد عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الفاو والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والسيد نصر الدين حاج الأمين ممثل الفاو في مصر، والسيد برافين أغراوال، ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في مصر.

كما شارك في الاحتفال عدد كبير من قيادات ومسؤولي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والفاو، وممثلو منظمات الأمم المتحدة، إلى جانب ممثلين عن الجهات المانحة، والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية، حيث تم تكريم عدد من الشخصيات والقيادات والباحثين العاملين بوزارة الزراعة وعلى رأسهم تكريم الدكتور حاتم كمال أنور وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة الغربية.

وخلال كلمة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رحب بممثلي المنظمات الدولية في مصر وتقدم لمنظمة الأغذية والزراعة بالتهنئة بمناسبة الإحتفال بيوم الأغذية العالمي خاصة وأنه يأتي في توقيت يواجه فيه العالم أجمع تحديات كبيرة خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا والتي أكدت على أهمية وحاجة دول العالم للعمل سوياً ليس فقط لمواجهة الجائحة ولكن من أجل التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التى ترتبت عليها.

مدير الطب البيطري الغربية وزير الزراعة الوحدات ابيجرية المواطنين

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