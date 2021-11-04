التوصل لاتفاق.. وسيط جنوب السودان: البرهان وافق على إطلاق سراح جزء من المعتقلين

كشف توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان عن أنه تم التوصل لاتفاق بين الأطراف السودانية ويتوقع الإعلان عنه اليوم الخميس.

وحسب قناة “العربية”، قال قلواك إنه من المحتمل عقد لقاء يجمع رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك وقائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، لبحث حل الأزمة السياسية ومناقشتها بكل وضوح.

وأكد قلواك في تصريح خاص لـ"العربية"، موافقة قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان على إطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين وإطلاق سراح البقية خلال مرحلة لاحقة.

ووصف الأمر بحسن النية والبادرة الطيبة للانتقال لمرحلة أخرى، مبينا أن الخطوة ستسهم في تحقيق الاستقرار عبر النقاش بين الأطراف العسكرية والمدنية في البلاد بغية التفاهم من جديد.

وقال إن اتفاقية جوبا للسلام لم تنص على تعيين كفاءات في مناصب أطراف الحركات المسلحة الموقعة، لافتا إلى أنه لم يتم التحدث عن العودة إلى ما قبل 25 أكتوبر لكن يوجد تقارب في الرؤى.

وأوضح أن تسمية حكومة كفاءات خالصة بعيدة عن الشخصيات الحزبية تعد رؤية يمكن التفاهم حولها ووضع المعالجات بين الأطراف السياسية حيالها، مؤكدا ان المهم حالياً نزع الخلافات وتهيئة الأجواء نحو اتفاق.