نجاح عملية قلب مفتوح واستبدال صمام أورطي لمريض بمستشفى أسوان الجامعي

صرح الدكتور محمد ذكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان بأنه تم اليوم إجراء قسم جراحة القلب والصدر لعملية قلب مفتوح تمثل في إستبدال صمام أورطي لمريض يبلغ من العمر 35 عاما بالمستشفى الجامعي وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان .

وأشار الدكتور محمد ذكي بأن المريض كان يعاني من ضيق شديد بالصمام الأورطي، و كذلك إرتجاع شديد بالصمام الاورطي، بجانب وجود تكلسات شديدة بالصمام مما يزيد من صعوبة وخطورة العملية التي تمت بنجاح.

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وفي نفس السياق أوضح الدكتور أشرف أحمد معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان بأن المستشفي الجامعي يجري مثل هذه العمليات الدقيقة من جراحة القلب المفتوح والتي قام بها فريق طبي متخصص، كما تم إزالة التكلسات من الصمام، وتم إستبدال الصمام الأورطي بأخر صناعي، وتم نقل المريض إلي رعاية القلب المفتوح، وتم كذلك فصل المريض من على جهاز التنفس الصناعي بعد العملية بساعات قليلة، وتم رفع الانابيب الصدرية وحالته العامة جيدة جداً و يتلقى العناية الصحية بقسم جراحة القلب و الصدر بمستشفي أسوان الجامعي.

بينما قال الدكتور عصام أبو المجد الشريف مدير مستشفي الجراحة بأنه ضم الفريق الطبي والجراحي كل من الدكتور احمد أنور عريبي مدرس وإستشاري جراحة القلب والصدر، والدكتور مصطفى السيد خليل مدرس مساعد جراحة القلب والصدر

، والطبيب عبدالله البخاري طبيب مقيم جراحة القلب والصدر.

وأضاف الدكتور عصام أبو المجد بأن تفريق التخدير لاجراء العملية الدكتور طارق سيد حميدة رئيس قسم التخدير، والطبيب محمد الأنصاري طبيب مقيم التخدير، والطبيب حازم فؤاد أخصائي ماكينة القلب الصناعي وفني تخدير أشرف عبدالله، بجانب طاقم تمريض العمليات ممثل في كل من طه فايز، وجورج عماد، ومحمد عادل، وندا نور الدين.

وكان قد دشن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان يرافقه اللواء مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد أكبر مشروع لمجمع مزارع الدواجن على مساحة ألف فدان بتكلفة تقديرية 250 مليون جنيه حيث تم وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى من المشروع على مساحة 100 فدان.

وحضر فعاليات التدشين قيادات المحافظة والهيئة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ووسط ترحيب أهالي قرية بنبان ومركز دراو بهذا المشروع الحيوى بطاقة 3.6 مليون طائر في العام الواحد مما يساهم في توفير اللحوم البيضاء للسوق المحلى ، مع تصدير كميات أخرى للمحافظات المجاورة.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل عاصمة الشباب والثقافة والاقتصاد الأفريقي لقبلة جاذبة للاستثمارات للاستفادة من المقومات والمزايا المتنوعة المجالات.

ومن جانبه كشف اللواء أشرف عطية عن أن هيكلة قطاع الإستثمار في المحافظة ووضع خريطة إستثمارية جديدة ساهم بشكل مباشر في فتح آفاق الاستثمار بكافة المجالات حيث وصل حجم الإستثمارات خلال الفترة الحالية إلى 1.5 مليار جنيه موزعة على 5 مشروعات كبرى مما سيوفر معه الألاف من فرص العمل للشباب الأسوانى.