النادى: قناة السويس للحاويات تحرص على تطبيق أحدث الحلول الصديقة للبيئة

أعرب هاني النادي رئيس قطاع الشؤون الحكومية والعلاقات العامة بشركة قناة السويس للحاويات عن فخره بمشاركة شركته في النسخة الرابعة من معرض تكنولوجيا النقل الذكي "TransMEA 2021"، باعتبارها الراعي الذهبي لتلك الفعالية البارزة، والتي ستقام من 7 إلى 10 نوفمبر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات.



وصرح النادي قائلاً: "انطلاقاً من التزام قناة السويس للحاويات بدعم جهود التنمية في الجمهورية على كافة الأصعدة، دائماً ما تحرص الشركة على تعزيز شراكتها الاستراتيجية بالهيئات الحكومية، ومن بينها وزارة النقل وقطاع النقل البحري نظراً لأننا إحدى الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع، هذا وتأتي رعاية مؤتمر TransMEA 2021 تكليلاً لإسهامات الشركة في تطوير الموانئ المصرية ومحطات تداول الحاويات، فضلاً عن جعل ميناء شرق بورسعيد ميناءاً محورياً لتداول حاويات الترانزيت بين دول شرق و جنوب المتوسط، وذلك من خلال تطبيق أحدث الحلول المبتكرة وتبني تكنولوجيا صديقة للبيئة، لتقف قناة السويس للحاويات خير شاهداً على مكانة مصر الرائدة في قطاع النقل البحري".



وأضاف قائلاً: "في إطار الرعاية التي تقدمها قناة السويس للحاويات للمؤتمر، سيلقي السيد ستيفن يوجالينجام، المدير التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات، كلمة في الجلسة الافتتاحية، كما سيشارك أيضاً السيد شوناى موكرجى الرئيس التنفيذى التجارى لشركة قناة السويس للحاويات في الحلقة النقاشية المنعقدة على الهامش بعنوان "موانئ ومحطات تداول ذكية ومستدامة"، ضمن نخبة من المسؤولين والقادة بقطاع النقل البحرى، لتسليط الضوء على مستقبل تكنولوجيا النقل واللوجيستيات، مع استعراض إنجازات الشركة ومساعيها الجادة لتظل بوابة مصر الأولى لتدول حاويات الترانزيت، لنواصل دورنا المشهود في دعم الاقتصاد القومي نحو تحقيق رؤية مصر 2030".





شركة قناة السويس للحاويات هي المشغل الرئيسى لمحطة الحاويات الوحيدة فى ميناء شرق بورسعيد والأكثر تطوراً بين موانئ شرق وجنوب المتوسط، وهي شركة مساهمة مصرية برأس مال أجنبي مصري تديره شركة إيه بي إم ترمنلز، إحدى شركات مجموعة إيه بي مولر ميرسك، إذ تحتل إيه.بي.إم ترمينلز، أحد أذرع ميرسك لمحطات التداول، أكبر الحصص بحجم أسهم يصل إلى 55% فضلاً عن توليها إدارة عملياتها الإنتاجية. هذا وتحتل شركة كوسكو 20% وهيئة قناة السويس 10.3% والبنك الأهلي المصري 5% من ساري الحصص، بينما يحتل القطاع الخاص المصري حصة 9.7%.