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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال مشاركته بـ فعاليات معرض إكسبو دبي 2020..محافظ بورسعيد يستعرض مشروعات المحافظة

صدى البلد

شهد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم ، جلسة حول " التنمية والاستثمار  – عرض أفضل الممارسات " وذلك  في اطار فعاليات معرض " اكسبو دبى 2020 " بالجناح المصرى بالمعرض ، بمشاركة كل من الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج والدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولى، وبحضور عدد من ممثلي مجتمع الأعمال بمصر والإمارات.

 

 وخلال كلمته، استعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، العديد من المشروعات القومية والتنموية والخدمية  على أرض بورسعيد خلال الآونة الأخيرة. 

 

وتحدث محافظة بورسعيد عن مختلف المشروعات ، والتحديات التى تم التغلب عليها لتحقيق المستوى الحالى، بدءً من إزالة العشوائيات والاهتمام بالمظهر الحضارى للمدينة، ومحاولة القضاء على أشكال التنميط الذى سادت المحافظة لفترات طويلة،و ذلك من خلال مختلف الإنجازات العملاقة فى كافة القطاعات، لافتًا إلى أن الاهتمام ببناء المواطن كان أهم أولويات الدولة المصرية والتى تحققت من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل والتحول الرقمى والمبادرات المختلفة الثقافية والتعليمية المختلفة.

 

وأشار الغضبان إلى أن  بورسعيد تحتل المركز الأول فى المشروعات القومية العملاقة وأبرزها منظومتى التأمين الصحى الشامل والتحول الرقمي ، و شهدت مشروعات تنموية وخدمية عملاقة، تم إنجازها بالتوازى فى وقت قياسى وبجهود متواصلة ليلا ونهارا تحقيقا للتنمية المستدامة التى استهدفتها الدولة المصرية على أرض بورسعيد، وأشاد المحافظ الطفرة الطبية والعلاجية التى شهدتها المنظومة الطبية، واستحداث الوسائل الحديثة، وتدريب الكوادر الطبية على أعلى مستوى، وحجم العمليات الضخمة والفريدة التى تمت بمستشفيات التأمين الصحى، ثم تطرق للحديث عن منظومة الخدمات الرقمية، والتى ساهمت فى التيسير على المواطنين وسرعة أداء الخدمة والنهوض بالمستوى الإداري، ورقمنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالأحياء والمراكز التكنولوجية، والتى تهدف فى المقام الأول الارتقاء بخدمات أبناء المحافظة.

 

ولفت محافظ بورسعيد خلال حديثه إلى مشروع تطوير محاور الطرق وتجميلها، مشيرا إلى الطفرة التى تمت فى أعمال تطوير المحاور والطرق الرئيسية والفرعية والميادين بمختلف أنحاء المحافظة، ورفع كفائتها وإعادة رصفها وتجميلها، فى شكل جمالى وحضارى يتناسب مع طبيعة المدينة ويوفر الراحة للمواطن، إلى جانب الاهتمام بالحدائق والمتنزهات وإطلاق مبادرة حدائق بلا أسوار لتوفير أفضل أماكن ترفيهية للمواطن بدون أى تكاليف ، وتمثل طفرة فى الشكل الجمالى للمدينة ، وهذا بالتوازي مع توفير فرص عمل للشباب بعد أن أولت المحافظة اهتماما خاصا للشباب من خلال توفير الألاف من فرص العمل فى المشروعات الصناعية والقومية التى تمت بالمحافظة فى كافة القطاعات، لافتا للمشروعات الصناعية العملاقة التى دخلت بورسعيد لأول مرة وذلك فى إطار خطة الدولة لتمكين الشباب والاستفادة من مهاراتهم.

 

وتطرق محافظ بورسعيد للطفرة الملحوظة فى إنشاء مجمعات عمرانية وخدمية توفر خدمات على أعلى مستوى مثل الأسواق الحضارية والقضاء على الأسواق العشوائية، الى جانب الاهتمام بعودة السياحة إلى مكانتها الرائدة وإنشاء وتطوير الكيانات السياحية التى تعد مصدر جذب للزائرين من مختلف المحافظات.

 

وأكد محافظ بورسعيد  أهمية دعم القطاع الصناعى ببورسعيد والذي جعل بورسعيد فى مصاف المدن الصناعية من خلال تنمية جنوب وغرب وشرق بورشعيد صناعيا ، وتسعى الدولة حاليا لجعل شرق بورسعيد قاطرة التنمية لمصر ، بعد أن تم تذويدها بكبرى المشروعات القومية العملاقة ، والتى ساهمت فى جذب المستثمرين من أبناء مصر والعالم لاستغلال وتنمية منطقة شرق بورسعيد والتى ستصبح من أهم المناطق الصناعية واللوجيستية في العالم ، لافتا  أن الدولة المصرية قامت بخطى ثابتة وتنمية سريعة نحو تنمية محور قناة السويس، مشيرآ أن أكثر من ١٢% من حجم التجارة العالمية يمر عبر بورسعيد بالإضافة للمقومات التى تمتلكها شرق بورسعيد والتى منها ٢ ميناء، و٣ مناطق لوجيسيتة، و٤ مناطق صناعية عملاقة متنوعة الأنشطة ، وكبرى المناطق العالمية، بالإضافة إلى تصدير ٥٤% من حجم صادرات مصر من الملابس الجاهزة، مؤكدا أن بورسعيد تعد المحافظة الأولى في حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة المصرية على أرضها .

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ووجه محافظ بورسعيد الشكر للرئيس الجمهورية والجهات المعنية بالدولة على الجهود المتواصلة لجعل بورسعيد نواة التنمية وقاطرة المستقبل ، معربا عن فخره بالمستوى الحضاري التى حققته محافظة بورسعيد والذي أهلها لتفوز بالمحافظة الأفضل على مستوى العالم العربي خلال مسابقة التميز الحكومي للعام السابق .

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