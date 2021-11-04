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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسوأها انهيار العملة أمام الدولار .. أزمات متتالية تضرب لبنان |فيديو

ازمات لبنانية متتالية
ازمات لبنانية متتالية

عرضت قناة العربية تقريرا عن أكوام من النقود فى ايدى اللبنانيين بلا قيمة.

وذكر التقرير، أن هناك أزمات متتالية يمر بها لبنان اسوأها انهيار العملة اللبنانية مقابل الدولار، و فقدانها نحو ٩٠%من قيمتها.

وأضاف التقرير،أن استمرار الأنقسامات السياسية دفع السكان إلى هاوية الفقر.


أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، عربات التوك توك تظهر في عدد من مدن لبنان والبلدات، بينما تبرز مبادرات خاصة لتسيير حافلات ركاب بتعرفة منخفضة واستخدام الدراجات.

ففي بلد يعاني منذ أكثر من سنتين من أزمة اقتصادية خانقة ونقص في المحروقات، يسعى كثيرون لتأمين حلول بديلة لمشاكل النقل.

ويعاني لبنان من بنى تحتية متداعية ومن غياب شبه تام لوسائل النقل العام. ويتجاوز عدد السيارات والعربات المسجلة فيه المليونين، وفق إحصاءات رسمية، فيما يعيش ثمانون في المئة من إجمالي السكان البالغ عددهم قرابة ستة ملايين، تحت خط الفقر.

السيارات الدولار سيارات اقتصاد أزمات أزمة اقتصادية وسائل النقل اللبنانيين

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